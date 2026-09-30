Odchádza so vztýčenou hlavou. Ocon po sezóne skončí v tíme Haas

Účastník seriálu majstrovstiev sveta F1 Haas oznámil, že aktuálna sezóna bude pre francúzskeho pilota Estebana Ocona poslednou v ich tíme. Za najväčšieho favorita na uvoľnené miesto v monoposte sa spomína Brazílčan Rafael Camara.
Tridsaťročný Francúz prišiel do Haasu pred minuloročnou sezónou, v aktuálnom ročníku však zaostáva za svojím tímovým kolegom Oliverom Bearmanom v zbieraní bodov v rámci svetového šampionátu.
„Z tohto projektu odchádzam so vztýčenou hlavou a hrdosťou na moje výkony, ktoré neboli vždy najideálnejšie z rôznych dôvodov. Budem naďalej tvrdo pracovať s tímom a maximalizovať každú možnosť. Stále je pred nami mnoho pretekov. Som stále motivovaný a hladný, toto rozhodne nie je koniec mojej kariéry v F1,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Ocona.
Už dlhší čas sa špekuluje, že jeho miesto obsadí aktuálny líder šampionátu F2 21-ročný Camara. Brazílčan vyšiel z juniorského programu Ferrari. Haas a Ferrari sú v rámci F1 technickými partnermi. Tím zatiaľ neoznámil zostavu pilotov na nasledujúcu sezónu.