    VIDEO: Veľký zmätok pred VC Bahrajnu. Dážď spôsobil kolaps, monopostom zlyhal softvér

    Isack Hadjar počas zahrievacieho kola
    Fotogaléria (12)
    Isack Hadjar počas zahrievacieho kola (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. okt 2026 o 10:14
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    Monoposty prestali fungovať Verstappenovi či Hamiltonovi.

    Štart Veľkej ceny Bahrajnu F1 v Sepangu odložili kvôli dažďu. Následne bola prerušená aj štartovná procedúra kvôli technickým problémom niekoľko jazdcov.

    Pôvodne sa malo štartovať o 9:00 h.

    Hlavným dôvodom prerušenia boli softvérové a technické problémy monopostov pri náhlom prechode na mokré podmienky.

    Max Verstappen aj Lewis Hamilton hlásili zlyhanie softvéru, spomalili a na cieľovej rovinke zostalo stáť viacero vozidiel.

    VIDEO: Problémy jazdcov v zahrievacom kole

    Situáciu skomplikovalo aj zahrievacie kolo na mokrej trati, počas ktorého vyletel z trate Isack Hadjar, no podarilo sa mu vrátiť do poľa.

    Predchádzajúci odklad štartu spôsobil prudký tropický lejak, ktorý donútil tímy prvýkrát v sezóne nasadiť pneumatiky do prechodných a mokrých podmienok.

    Po prerušení štartovej procedúry nastala neprehľadná situácia v boxovej uličke, kde musela Medzinárodná automobilová federácia (FIA) riešiť pomiešané poradie monopostov.

    Napriek administratívnym zmatkom a strateným kolám niektorých pilotov FIA potvrdila, že po obnovení sa bude štartovať z pôvodne stanovených pozícií.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Bahrajnu (formula 1 2026)
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    12 fotografií
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď

    Formula 1 2026

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    Formula 1

    Isack Hadjar počas zahrievacieho kola
    Isack Hadjar počas zahrievacieho kola
    VIDEO: Veľký zmätok pred VC Bahrajnu. Dážď spôsobil kolaps, monopostom zlyhal softvér
    dnes 10:14
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    Domov»Formula 1»VIDEO: Veľký zmätok pred VC Bahrajnu. Dážď spôsobil kolaps, monopostom zlyhal softvér