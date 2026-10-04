VIDEO: Veľký zmätok pred VC Bahrajnu. Dážď spôsobil kolaps, monopostom zlyhal softvér

Štart Veľkej ceny Bahrajnu F1 v Sepangu odložili kvôli dažďu. Následne bola prerušená aj štartovná procedúra kvôli technickým problémom niekoľko jazdcov.
Pôvodne sa malo štartovať o 9:00 h.
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Hlavným dôvodom prerušenia boli softvérové a technické problémy monopostov pri náhlom prechode na mokré podmienky.
Max Verstappen aj Lewis Hamilton hlásili zlyhanie softvéru, spomalili a na cieľovej rovinke zostalo stáť viacero vozidiel.
VIDEO: Problémy jazdcov v zahrievacom kole
Situáciu skomplikovalo aj zahrievacie kolo na mokrej trati, počas ktorého vyletel z trate Isack Hadjar, no podarilo sa mu vrátiť do poľa.
Predchádzajúci odklad štartu spôsobil prudký tropický lejak, ktorý donútil tímy prvýkrát v sezóne nasadiť pneumatiky do prechodných a mokrých podmienok.
Po prerušení štartovej procedúry nastala neprehľadná situácia v boxovej uličke, kde musela Medzinárodná automobilová federácia (FIA) riešiť pomiešané poradie monopostov.
Napriek administratívnym zmatkom a strateným kolám niektorých pilotov FIA potvrdila, že po obnovení sa bude štartovať z pôvodne stanovených pozícií.