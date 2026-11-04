    Leclerc pred Brazíliou rieši príjemné povinnosti. Narodila sa mu dcéra

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 16:13
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    Spoločne s manželkou Alexandrou sa pochválili narodením dcéry, ktorej dali meno Bianca.

    Monacký jazdec formuly 1 Charles Leclerc sa stal otcom. Spoločne s manželkou Alexandrou sa pochválili narodením dcéry, ktorej dali meno Bianca.

    Leclerc informoval, že očakáva prírastok do rodiny, v auguste. „Nemyslím si, že vynechám nejaké preteky, ale pokúsim sa byť teraz čo najdlhšie doma medzi podujatiami. Možno niektoré jazdy zmeškám,“ citoval slová Leclerca portál racingnews365.com.

    Jazdec stajne Ferrari je v hodnotení seriálu MS na 5. priečke. V sezóne si pripísal jeden triumf na VC Veľkej Británie. Do konca roku sú na programe ešte štyri podujatia.

    Formula 1

    Formula 1

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Leclerc pred Brazíliou rieši príjemné povinnosti. Narodila sa mu dcéra
    dnes 16:13
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