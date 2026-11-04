Leclerc pred Brazíliou rieši príjemné povinnosti. Narodila sa mu dcéra

Monacký jazdec formuly 1 Charles Leclerc sa stal otcom. Spoločne s manželkou Alexandrou sa pochválili narodením dcéry, ktorej dali meno Bianca.
Leclerc informoval, že očakáva prírastok do rodiny, v auguste. „Nemyslím si, že vynechám nejaké preteky, ale pokúsim sa byť teraz čo najdlhšie doma medzi podujatiami. Možno niektoré jazdy zmeškám,“ citoval slová Leclerca portál racingnews365.com.
Jazdec stajne Ferrari je v hodnotení seriálu MS na 5. priečke. V sezóne si pripísal jeden triumf na VC Veľkej Británie. Do konca roku sú na programe ešte štyri podujatia.