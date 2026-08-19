Williams po podpise Albona neváhal. Zmluvu predĺžil aj s druhým jazdcom

Španielsky pretekár Carlos Sainz podpísal nový kontrakt s tímom Williams. Definitívne tým ukončil špekulácie o svojej budúcnosti v F1.
Podľa vyjadrenia britskej stajne by malo ísť o viacročný kontrakt. Sainz, ktorý 1. septembra oslávi 32. narodeniny, súhlasil so novou zmluvou iba deň po tom, čo Williams potvrdil zotrvanie Sainzovho tímového kolegu Alexa Albona aj pre sezónu 2027.
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Sezóna 2026, ktorá sa nasledujúcimi pretekmi v Holandsku preklopí do druhej polovice, je zatiaľ pre Sainza nevydarená.
V priebežnom hodnotení jazdcov figuruje na 15. mieste so šiestimi bodmi. Albon má o jeden menej.
„S nadšením oznamujem svoju pokračujúcu cestu s rodinou Williamsu. Skutočne verím v ľudí, ktorí tvoria tento tím, v továrni aj na pretekárskych tratiach, a v investície a tvrdú prácu, ktoré sa dejú v pozadí.
Máme na to, aby sme to spoločne zvrátili. Som odhodlaný pomôcť Williamsu vrátiť sa tam, kam patrí,“ uviedol Sainz podľa AFP.
„Carlos je líder tohto tímu. Zdieľa vieru a ambície, ktoré máme vo Williamse a každý deň sa snaží ich naplniť. Verím, že máme jednu z najsilnejších zostáv na štartovom rošte a tím schopný spoločne bojovať o každý bod,“ poznamenal šéf tímu Williams James Vowles.