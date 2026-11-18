Valtteri Bottas bude aj v budúcej sezóne pretekať v seriáli formuly 1 za americký tím Cadillac.
37-ročný fínsky pilot bude ďalej tvoriť dvojicu so Sergiom Pérezom, o rok mladší Mexičan pred mesiacom predĺžil zmluvu do roku 2029.
Vedenie americkej stajne potvrdilo Bottasovo angažmán krátko pred domácou Veľkou cenou v Las Vegas.
Bottas pôsobí vo formule 1 už od roku 2013, avšak v poslednom čase sa objavovali špekulácie, že je jeho pozícia pri tíme pre rok 2027 ohrozená. On ani Pérez zatiaľ Cadillacu v jeho premiérovej sezóne v elitnom motoristickom seriáli body nepriniesli.
"Vedeli sme, že vybudovať nový tím formuly 1 od nuly nebude ľahké, ale práve to robí túto výzvu tak výnimočnou," povedal Bottas.
"Položili sme základy, učíme sa, neustále sa zlepšujeme a to najlepšie len príde. Mám veľkú chuť do ďalšej práce a verím tomu, čo spolu budujeme. Náš príbeh sa len začína," dodal.
Pre budúci rok tak vo formule 1 zostáva obsadiť posledný z 22 jazdeckých miest. Nevyriešené zloženie tímu má už len stajňa Haas, ktorá zatiaľ potvrdila meno iba jedného pilota - Brazílčana Rafaela Camaru.
Za horúceho kandidáta pre druhý monopost je považovaný britský jazdec Oliver Bearman.