Kobra, pytón aj stádo kráv. Pilot vymenil monopost za bicykel a zažil dobrodružstvo

Cyklistický presun Valtteriho Bottasa z Malajzie do Singapuru za ďalším podujatím formuly 1 bol pre pilota Cadillacu jedno veľké dobrodružstvo.
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V dejisku nadchádzajúcej Veľkej ceny fínsky jazdec opísal napríklad stretnutie s kobrou, pytónom či veľkými jašterkami, na ktoré narazil pri 420 kilometrov dlhej ceste na gravelovom bicykli.
„Z hadov som mal trochu obavy, ale boli celkom v pohode. Jednoducho si išli po svojom,“ citovali médiá z rozprávania vyhláseného milovníka cyklistiky na obligátnom stretnutí s novinármi pred pretekárskym víkendom.
„Liezli cez cestu. Jednu jašterku som musel s kolesom preskočiť, pretože som ju zbadal na poslednú chvíľu,“ líčil.
VIDEO: Bottas počas cesty
Jazdu absolvoval s priateľkou a profesionálnou cyklistkou Tiffany Cromwellovou. Na bicykel nasadli v nedeľu pred letiskovým hotelom po pretekoch v Sepangu, do cieľa dorazili v stredu.
Putovali podľa vopred stanoveného plánu a neustále ich nablízku sprevádzalo sprievodné vozidlo.
„Bola to zábava a dobrodružstvo. Som rád, že som to absolvoval,“ povedal Bottas a opisoval, ako časť cesty tvorila nočná jazda džunglou.
„To bola najdivokejšia časť. Tie zvuky okolo... To si s vami začne rozum hrať: ‚Čože to tam vonku je?‘“ uviedol Bottas a pridal historky, ako sa k minivýprave pridal pes alebo ako zostal trčať za stádom kráv.
Dlhá cesta a vysoké teploty mohli Bottasovi poslúžiť ako ideálna príprava na nočné preteky v Singapure. Uviedol, že si pri putovaní dôkladne vyčistil hlavu po sklamaní z nedokončených pretekov v Malajzii.
„S takýmito vzdialenosťami už mám skúsenosti a mal som veľa času na premýšľanie,“ konštatoval 37-ročný Fín, ktorý napríklad tento rok v lete absolvoval preteky svetovej gravelovej série v Hlinsku a kvalifikoval sa vo svojej vekovej kategórii na majstrovstvá sveta.