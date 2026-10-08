    Kobra, pytón aj stádo kráv. Pilot vymenil monopost za bicykel a zažil dobrodružstvo

    Valterri Bottas.
    Valterri Bottas. (Autor: x/Holiness)
    ČTK|8. okt 2026 o 13:16
    ShareTweet0

    Fínsky jazdec absolvoval s priateľkou 420-kilometrovú cestu na gravelovom bicykli cez džungľu.

    Cyklistický presun Valtteriho Bottasa z Malajzie do Singapuru za ďalším podujatím formuly 1 bol pre pilota Cadillacu jedno veľké dobrodružstvo.

    V dejisku nadchádzajúcej Veľkej ceny fínsky jazdec opísal napríklad stretnutie s kobrou, pytónom či veľkými jašterkami, na ktoré narazil pri 420 kilometrov dlhej ceste na gravelovom bicykli.

    „Z hadov som mal trochu obavy, ale boli celkom v pohode. Jednoducho si išli po svojom,“ citovali médiá z rozprávania vyhláseného milovníka cyklistiky na obligátnom stretnutí s novinármi pred pretekárskym víkendom.

    „Liezli cez cestu. Jednu jašterku som musel s kolesom preskočiť, pretože som ju zbadal na poslednú chvíľu,“ líčil.

    VIDEO: Bottas počas cesty

    Jazdu absolvoval s priateľkou a profesionálnou cyklistkou Tiffany Cromwellovou. Na bicykel nasadli v nedeľu pred letiskovým hotelom po pretekoch v Sepangu, do cieľa dorazili v stredu.

    Putovali podľa vopred stanoveného plánu a neustále ich nablízku sprevádzalo sprievodné vozidlo.

    VIDEO: Namiesto lietadla si vybral bicykel. Pilot F1 vyrazil na 350-kilometrovú cestu
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Namiesto lietadla si vybral bicykel. Pilot F1 vyrazil na 350-kilometrovú cestu

    „Bola to zábava a dobrodružstvo. Som rád, že som to absolvoval,“ povedal Bottas a opisoval, ako časť cesty tvorila nočná jazda džunglou.

    „To bola najdivokejšia časť. Tie zvuky okolo... To si s vami začne rozum hrať: ‚Čože to tam vonku je?‘“ uviedol Bottas a pridal historky, ako sa k minivýprave pridal pes alebo ako zostal trčať za stádom kráv.

    Dlhá cesta a vysoké teploty mohli Bottasovi poslúžiť ako ideálna príprava na nočné preteky v Singapure. Uviedol, že si pri putovaní dôkladne vyčistil hlavu po sklamaní z nedokončených pretekov v Malajzii.

    „S takýmito vzdialenosťami už mám skúsenosti a mal som veľa času na premýšľanie,“ konštatoval 37-ročný Fín, ktorý napríklad tento rok v lete absolvoval preteky svetovej gravelovej série v Hlinsku a kvalifikoval sa vo svojej vekovej kategórii na majstrovstvá sveta.

    Formula 1 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ion Izagirre.
    Ion Izagirre.
    Tím už hlásil koniec sezóny, no španielsky veterán šokoval fanúšikov. Ešte zabojuje na trati
    dnes 14:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kobra, pytón aj stádo kráv. Pilot vymenil monopost za bicykel a zažil dobrodružstvo