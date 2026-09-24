    Po slabšom začiatku sa Audi dvíha. Jazdecká dvojica zostáva nezmenená

    Gabriel Bortoleto na Audi.
    Gabriel Bortoleto na Audi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. sep 2026 o 18:33
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    Z posledných šiestich VC bodovalo aspoň jedno jeho auto v piatich.

    Brazílčan Gabriel Bortoleto a Nemec Nico Hülkenberg budú jazdiť v monopostoch Audi aj v nasledujúcej sezóne seriálu F1. Vo štvrtok to potvrdil riaditeľ tímu Mattia Binotto.

    „Naši jazdci majú platné zmluvy, takže sme vedeli, že k žiadnym zmenám nedôjde. Navyše sme spokojní s ich výkonmi aj rýchlosťou,“ vysvetlil Binotto na tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Azerbajdžanu.

    Nemecká stajňa, ktorá vstúpila do seriálu pod svojím menom v prebiehajúcej sezóne, figuruje na ôsmom mieste Pohára konštruktérov so 17 bodmi, štyri za Haasom.

    Po slabšom začiatku je tím od leta na vzostupnej krivke, keď z posledných šiestich VC bodovalo aspoň jedno jeho auto v piatich. Informovala agentúra AFP.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Gabriel Bortoleto na Audi.
    Gabriel Bortoleto na Audi.
    Po slabšom začiatku sa Audi dvíha. Jazdecká dvojica zostáva nezmenená
    dnes 18:33
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