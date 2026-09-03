    Monzu ovládne Bleskový McQueen. Príde aj špeciálny safety car s tematikou známej rozprávky

    McQueen
    McQueen (Autor: Sky Sports F1)
    TASR|3. sep 2026 o 15:41
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    Pod lakovaním by mal byť voz Pontiac Firebird.

    Na talianskom motoristickom okruhu v Monze sa vo štvrtok objavil Bleskový McQueen. Bol jednou zo sprievodných akcií v rámci víkendovej VC Talianska majstrovstiev sveta formuly 1.

    Tento počin prišiel v rámci oznámenia spolupráce medzi kráľovnou motošportu a Disney, ktorá bude trvať do roku 2028.

    Pri príležitosti 20. výročia od vydania animovanej rozprávky Autá absolvuje tento voz čestné kolo a safety car bude mať cez víkend špeciálne lakovanie s tematikou známej rozprávky.

    Pod lakovaním by mal byť voz Pontiac Firebird, ktorý slúži ako Bleskový McQueen už od premiéry animovaného filmu v máji 2006.

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