Na letisku uňho našli zbraň bez povolenia. Meno z histórie F1 skončilo na polícii

Bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestonea zadržali na letisku v Portugalsku za držanie strelnej zbrane. Po niekoľkých hodinách ho prepustili.
Deväťdesiatpäťročný Ecclestone priletel na letisko Tires neďaleko Lisabonu, na ktorom u neho policajti z portugalskej letiskovej divízie verejnej bezpečnostnej polície našli brokovnicu, na ktorú nemal povolenie.
V rozhovore pre Daily Mail priznal, že zbraň si priniesol zo Švajčiarska na streľbu na holuby.
„Spýtali sa ma, či mám modrú knižku, čo je zrejme potrebná dokumentácia. Ja som im povedal, že s takýmito dokumentmi nikdy necestujem,“ povedal Ecclestone britským médiám.
Ecclestone bol na čele F1 v rokoch 1987 - 2017. Svoj čas delí medzi svoje domovy vo Švajčiarsku a Portugalsku.
V máji 2022 ho zadržali na letisku Viracopos v Brazílii po tom, čo u neho polícia našla pištoľ kalibru .32.
Po tomto incidente musel zaplatiť pokutu a mohol odcestovať, informovala AP.
Ecclestone získal marketingovú kontrolu nad F1 koncom 70-tych rokov predajom jej televíznych práv.
O štyri desaťročia neskôr ovládal šampionát až do svojho rozhodnutia odstúpiť. Naďalej sa zúčastňuje na pretekoch F1.