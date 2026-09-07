Zlá pozícia na štarte a žiadny trest. Audi sa odvoláva proti verdiktu v Monze

Audi sa odvolá proti rozhodnutiu športových komisárov nepotrestať Júkiho Cunodu zo stajne Racing Bulls za zlú pozíciu na štarte nedeľňajšej Veľkej ceny Talianska formuly 1. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cunoda sa na štarte v Monze postavil na zlé miesto a aj keď po chvíli prešiel na správne, museli jazdci odjazdiť nové zahrievacie koleso.
Podľa pravidiel mal japonský pilot potom odštartovať z boxovej uličky, prípadne dostať trest zastavenia v boxoch.
Športoví komisári Cunodovo pochybenie zaznamenali, ale nijako ho nepotrestali. Dvadsaťšesťročný pilot obsadil poslednú bodovanú desiatu priečku, hneď za ním skončili jazdci Alpine Gabriel Bortoleto a Nico Hülkenberg.
Predstavitelia tímu Alpine sa proti nepotrestaniu Cunody rozhodli odvolať a začali príslušný proces u Medzinárodnej automobilovej federácie. Teraz majú 96 hodín na podanie odvolania.