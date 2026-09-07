    Zlá pozícia na štarte a žiadny trest. Audi sa odvoláva proti verdiktu v Monze

    Júki Cunoda
    Júki Cunoda (Autor: TASR/AP)
    ČTK|7. sep 2026 o 08:45
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    Jazdec Racing Bulls mal štartovať z boxov.

    Audi sa odvolá proti rozhodnutiu športových komisárov nepotrestať Júkiho Cunodu zo stajne Racing Bulls za zlú pozíciu na štarte nedeľňajšej Veľkej ceny Talianska formuly 1. Informovala o tom agentúra Reuters.

    Cunoda sa na štarte v Monze postavil na zlé miesto a aj keď po chvíli prešiel na správne, museli jazdci odjazdiť nové zahrievacie koleso.

    Podľa pravidiel mal japonský pilot potom odštartovať z boxovej uličky, prípadne dostať trest zastavenia v boxoch.

    Športoví komisári Cunodovo pochybenie zaznamenali, ale nijako ho nepotrestali. Dvadsaťšesťročný pilot obsadil poslednú bodovanú desiatu priečku, hneď za ním skončili jazdci Alpine Gabriel Bortoleto a Nico Hülkenberg.

    Predstavitelia tímu Alpine sa proti nepotrestaniu Cunody rozhodli odvolať a začali príslušný proces u Medzinárodnej automobilovej federácie. Teraz majú 96 hodín na podanie odvolania.

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    Júki Cunoda
    Júki Cunoda
    Zlá pozícia na štarte a žiadny trest. Audi sa odvoláva proti verdiktu v Monze
    dnes 08:451
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