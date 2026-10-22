    Antonelli môže v Austine získať premiérový titul. Mladý Talian útočí na historický rekord

    Taliansky jazdec F1 Andrea Kimi Antonelli z tímu Mercedes.
    Taliansky jazdec F1 Andrea Kimi Antonelli z tímu Mercedes. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|22. okt 2026 o 13:03
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    Víkendová Veľká cena USA v Austine môže priniesť nového majstra sveta formuly 1.

    Taliansky jazdec Andrea Kimi Antonelli má vo víkendovej Veľkej cene USA v Austine prvú šancu vybojovať premiérový titul a stať sa najmladším majstrom sveta formuly 1 v histórii.

    Dvadsaťročný rodák z Bologne vedie šesť pretekov pred koncom sezóny o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom.

    K istote triumfu by potreboval viesť po nedeľňajšom podniku aspoň o 125 bodov.

    Antonelli môže v pozícii najmladšieho šampióna prekonať Nemca Sebastiana Vettela, ktorý ovládol MS v roku 2010 v 23 rokoch a 134 dňoch.

    Antonelli usiluje tiež o to, aby sa stal prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953, keď naposledy triumfoval Alberto Ascari.

    Premiérový titul Antonelli získa len za predpokladu, že v USA vyhrá, Russell dobehne deviaty a horší a sedemnásobný šampión Lewis Hamilton z Ferrari neskonči lepšie ako piaty. Prípadnú ďalšiu možnosť by mal Antonelli o týždeň neskôr v Mexiku.

    Čo potrebuje k titulu

    „Viem, že je to veľmi blízko a na dosah, ale musím sa ďalej sústrediť na to, aby som odvádzal maximum. Moje nastavenie v hlave zostáva stále rovnaké. Chcem ísť na trať a podať čo najlepší výkon,“ povedal Antonelli, ktorý jazdí pravidelne v F1 až druhým rokom.

    Tento rok už taliansky jazdec získal osem výhier a štrnásťkrát bol na stupňoch víťazov.

    Naposledy skončil pred dvoma týždňami tretí v Singapure za Charlesom Leclercom z Ferrari a víťazným Maxom Verstappenom z Red Bullu. Naopak Russell bol po štarte z chvosta poľa deviaty.

    Osem výhier, ale titul ešte nie

    „Viem, že ľudia majú radi to tenisové prirovnanie k mečbalom, ale myslím, že šanca, aby sa to tak v Austine naozaj stalo, je jedna ku dvadsaťpäťke,“ uviedol zástupca šéfa Mercedesu Bradley Lord.

    „Naším cieľom je ideálne nastaviť vozidlo a následne získať čo najviac bodov,“ poznamenal Lord, ktorého tím vedie v Pohári konštruktérov o 134 bodov pred Ferrari.

    Verstappen v najlepšej forme

    Popri Russellovi, ktorý v posledných dvoch GP na pódiu chýbal, bude totiž chcieť uspieť aj štvornásobný majster sveta Verstappen, ktorý má najlepšiu aktuálnu formu. Holandský jazdec Red Bullu vyhral posledné dva preteky a drží sériu piatich pódiových umiestnení.

    V Austine obhajuje vlaňajšie víťazstvo a môže tu uspieť piatykrát. Rekordérom podniku je so šiestimi triumfami Hamilton, ten však v Austine naposledy uspel pred deviatimi rokmi.

    „Keď sa pozriete na posledné preteky, tak v nich Red Bull bol jednoznačne najlepší. V posledných dvoch víkendoch úplne dominoval,“ uviedol na Verstappenovu adresu Russell.

    Veľkú cenu USA v Austine otvoria v piatok dva tréningy. Po sobotňajšom treťom sa pôjde od 23.00 SELČ kvalifikácia na hlavné preteky. Ten odštartuje v nedeľu o dve hodiny skôr.

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