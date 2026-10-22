Antonelli môže v Austine získať premiérový titul. Mladý Talian útočí na historický rekord

Taliansky jazdec Andrea Kimi Antonelli má vo víkendovej Veľkej cene USA v Austine prvú šancu vybojovať premiérový titul a stať sa najmladším majstrom sveta formuly 1 v histórii.
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Dvadsaťročný rodák z Bologne vedie šesť pretekov pred koncom sezóny o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom.
K istote triumfu by potreboval viesť po nedeľňajšom podniku aspoň o 125 bodov.
Antonelli môže v pozícii najmladšieho šampióna prekonať Nemca Sebastiana Vettela, ktorý ovládol MS v roku 2010 v 23 rokoch a 134 dňoch.
Antonelli usiluje tiež o to, aby sa stal prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953, keď naposledy triumfoval Alberto Ascari.
Premiérový titul Antonelli získa len za predpokladu, že v USA vyhrá, Russell dobehne deviaty a horší a sedemnásobný šampión Lewis Hamilton z Ferrari neskonči lepšie ako piaty. Prípadnú ďalšiu možnosť by mal Antonelli o týždeň neskôr v Mexiku.
Čo potrebuje k titulu
„Viem, že je to veľmi blízko a na dosah, ale musím sa ďalej sústrediť na to, aby som odvádzal maximum. Moje nastavenie v hlave zostáva stále rovnaké. Chcem ísť na trať a podať čo najlepší výkon,“ povedal Antonelli, ktorý jazdí pravidelne v F1 až druhým rokom.
Tento rok už taliansky jazdec získal osem výhier a štrnásťkrát bol na stupňoch víťazov.
Naposledy skončil pred dvoma týždňami tretí v Singapure za Charlesom Leclercom z Ferrari a víťazným Maxom Verstappenom z Red Bullu. Naopak Russell bol po štarte z chvosta poľa deviaty.
Osem výhier, ale titul ešte nie
„Viem, že ľudia majú radi to tenisové prirovnanie k mečbalom, ale myslím, že šanca, aby sa to tak v Austine naozaj stalo, je jedna ku dvadsaťpäťke,“ uviedol zástupca šéfa Mercedesu Bradley Lord.
„Naším cieľom je ideálne nastaviť vozidlo a následne získať čo najviac bodov,“ poznamenal Lord, ktorého tím vedie v Pohári konštruktérov o 134 bodov pred Ferrari.
Verstappen v najlepšej forme
Popri Russellovi, ktorý v posledných dvoch GP na pódiu chýbal, bude totiž chcieť uspieť aj štvornásobný majster sveta Verstappen, ktorý má najlepšiu aktuálnu formu. Holandský jazdec Red Bullu vyhral posledné dva preteky a drží sériu piatich pódiových umiestnení.
V Austine obhajuje vlaňajšie víťazstvo a môže tu uspieť piatykrát. Rekordérom podniku je so šiestimi triumfami Hamilton, ten však v Austine naposledy uspel pred deviatimi rokmi.
„Keď sa pozriete na posledné preteky, tak v nich Red Bull bol jednoznačne najlepší. V posledných dvoch víkendoch úplne dominoval,“ uviedol na Verstappenovu adresu Russell.
Veľkú cenu USA v Austine otvoria v piatok dva tréningy. Po sobotňajšom treťom sa pôjde od 23.00 SELČ kvalifikácia na hlavné preteky. Ten odštartuje v nedeľu o dve hodiny skôr.