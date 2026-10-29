Stačí urobiť krôčik, Wolff už chladí tequilu. Antonelli si ide do Mexika pre titul

Talian Andrea Kimi Antonelli má vo víkendovej Veľkej cene Mexika druhú možnosť získať titul a stať sa v 20 rokoch najmladším majstrom sveta v histórii formuly 1.
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Pilot Mercedesu má päť pretekov pred koncom šampionátu náskok 123 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, tretí Lewis Hamilton z Ferrari stráca o bod viac.
K istote triumfu stačí Antonellimu získať v 19. Grand Prix sezóny dva body.
Rodák z Bologne sa priblížil k celkovému víťazstvu minulý týždeň, keď vyhral Veľkú cenu USA. Vybojoval deviate tohtoročné víťazstvo a pätnáste umiestnenie na stupňoch víťazov. Majstrovský titul môže získať vo svojej druhej sezóne v F1.
Antonelli môže v pozícii najmladšieho šampióna prekonať Nemca Sebastiana Vettela, ktorý ovládol MS v roku 2010 v 23 rokoch a 134 dňoch. Usiluje sa tiež o to, aby sa stal prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953, keď naposledy triumfoval Alberto Ascari.
Potvrdenie triumfu pilota "Strieborných šípov" sa zdá byť formalitou. V Mexiku mu stačí, aby došiel aspoň na deviatom mieste bez ohľadu na výsledky súperov.
V prípade, že sa mu to nepodarí, bude mu tiež stačiť, keď Russell ani Hamilton nezvíťazí. Prípadnú ďalšiu šancu by potom mal Antonelli o týždeň neskôr v Brazílii.
"Sme naozaj veľa blízko a snáď sa nám ten titul podarí skoro získať," povedal Antonelli. "Do závodu pôjdem s rovnakým nastavením. Chcem si to maximálne užiť a dúfam, že zabojujem o ďalšie víťazstvo. Mojím cieľom je zakončiť to vo veľkom štýle, "uviedol taliansky pilot.
Blízkosť úspechu vníma aj šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý pripustil, že Antonelli má titul istý na 99,9 percenta. Zároveň však upozornil, že Antonelli musí prácu dokončiť.
"Buď to bude veľká oslava s tequilou, a ak nie, tak na budúci týždeň s caipirinhou," povedal Wolff, ktorého tím by si tiež mohol v prípade veľkého bodového zisku a zlého výkonu Ferrari zabezpečiť v predstihu aj prvenstvo v Pohári konštruktérov.
Za Antonellim bude pokračovať boj o druhé miesto. Medzi druhým Russellom (242 bodov) a piatym Charlesom Leclercom z Ferrari (233) je rozdiel len deväť bodov. Štvrtý za Hamiltonom je Max Verstappen (236), ktorý v Mexiku vyhral rekordných päť pretekov.
Vlaňajšie víťazstvo bude obhajovať Lando Norris z McLarenu, ktorého môže Antonelli vystriedať na svetovom tróne. Úradujúcemu šampiónovi patrí šieste miesto a je posledným jazdcom s aspoň dvestobodovým ziskom (211).
Domáce preteky čaká 36-ročného Sergia Péreza z Cadillacu, ktorý navyše absolvuje jubilejný 300. štart v F1.
"Muselo sa stať naozaj veľa, aby 300. závod vyšiel práve na domácu akciu. Je to neuveriteľné a som veľmi rád, že budem mať okolo seba všetkých ľudí, ktorí ma podporujú už od úplného začiatku, "povedal Pérez.
Program Veľké ceny Mexika sa začne v piatok dvoma tréningmi. Po sobotňajšom treťom sa pôjde od 22.00 h SEČ kvalifikácia na hlavné preteky. Tie odštartuje v nedeľu o hodinu skôr.