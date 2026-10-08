Nočná výzva v uliciach Singapuru. Andrea Kimi Antonelli má ideálnu šancu upevniť svoju pozíciu

Taliansky jazdec Andrea Kimi Antonelli bude mať vo víkendovej Veľkej cene Singapuru formuly 1 príležitosť ešte viac sa priblížiť k zisku premiérového majstrovského titulu.
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Dvadsaťpäťročný pilot Mercedesu má komfortný náskok 84 bodov pred tímovým kolegom, Britom Georgeom Russellom, ktorý do 17. pretekov sezóny odštartuje pre výmenu pohonnej jednotky z chvosta poľa.
Na okruhu Marina Bay sa pôjde tiež samostatne bodovaný šprint.
Antonelli navýšil vedenie v šampionáte minulý týždeň vo Veľkej cene Bahrajnu v Malajzii, kde došiel druhý. Naopak, Russell odstúpil šesť kôl pred koncom z tretieho miesta pre technické ťažkosti. Do konca sezóny zostáva v hre 183 bodov.
Bolonský rodák Antonelli sa vo svojej druhej sezóne vo formule 1 môže stať prvým talianskym majstrom sveta od roku 1953, keď sa to podarilo Albertovi Ascarimu.
V nočných pretekoch v Singapure bude pod umelým osvetlením usilovať o deviate tohtoročné víťazstvo a siedme pódium z posledných ôsmich pretekov. Do konca sezóny sa ich pôjde ešte šesť.
Russell odštartuje z chvosta poľa
O osem rokov starší Russell, ktorý v Singapure obhajuje vlaňajšie víťazstvo, sa po sklamaní z Malajzie musí vyrovnať s penalizáciou v podobe štartu z konca pretekárskeho poľa.
„Je to frustrujúce hlavne vzhľadom na jeho výkon minulý víkend a výsledok, o ktorý mal bojovať. Bohužiaľ, takéto veci k športu patria. Naším cieľom teraz bude pripraviť mu čo najlepšie auto a šancu na to, aby sa prebojoval dopredu poľom súperov,“ povedal šéf tímu Toto Wolff.
Hamilton útočí na Vettelov rekord
Z tretej priečky priebežného poradia by Russella mohol atakovať Lewis Hamilton z Ferrari, ktorý na krajana stráca 22 bodov.
V Singapure vyhral sedemnásobný majster sveta v rokoch 2009, 2014, 2017 a 2018 a jediné víťazstvo ho v Marina Bay delí od rekordu Sebastiana Vettela. Pred týždňom v Malajzii skončil tretí práve vďaka Russellovej smole.
Verstappen chce konečne vyhrať v Singapure
Najlepšiu formu má však v súčasnej chvíli štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu, ktorý minulý týždeň v Malajzii triumfoval a vybojoval prvé víťazstvo v sezóne.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan zaútočí na piate umiestnenie na stupňoch víťazov za sebou. V Singapure zatiaľ nikdy nevyhral, v posledných dvoch ročníkoch tu bol ale vždy druhý.
„Myslím, že k víťazstvu v Malajzii mi do istej miery pomohla aj špecifická trať, takže uvidíme, ako si povedieme tento víkend v Singapure. Mám ale miestny okruh rád. Je tam veľa zákrut a povrch je dosť hrboľatý. Svoju úlohu samozrejme hrá aj horúco, ale my našťastie pôjdeme v noci. V Singapure som ešte nikdy nevyhral, takže mám pocit, že tu mám ešte nejaké resty,“ uviedol Verstappen.
Program Veľkej ceny Singapuru
Program Veľkej ceny Singapuru otvorí piatkový prvý tréning, po ktorom sa pôjde od 14.30 h SELČ kvalifikácia na šprint. Sobotňajšie skrátené preteky odštartujú o 11.00 h, o štyri hodiny neskôr sa uskutoční kvalifikácia na hlavné preteky. Ich štart je naplánovaný na nedeľu o 14.00 h.