Rivalita s Russellom? Viem si predstaviť, aké zlé by to mohlo byť, hovorí Antonelli

Taliansky pretekár Kimi Antonelli priznal, že boj o premiérový titul majstra sveta v F1 je „psychicky vyčerpávajúci“. Devätnásťročný jazdec Mercedesu zároveň predstavil svoje ambície ovládnuť kráľovskú motoristickú disciplínu a zaradiť sa medzi jej najväčšie legendy.
Antonelli vo svojej iba druhej sezóne vstupuje do nedeľňajšej Veľkej ceny Maďarska s náskokom 45 bodov na čele priebežného poradia po tom, ako vyhral šesť z desiatich doterajších pretekov.
Najbližším prenasledovateľom je sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton na Ferrari, ktorého Antonelli nahradil v tíme Mercedes. Tretí je jeho tímový kolega George Russell so stratou 50 bodov.
Mladý Talian prežil turbulentnú premiérovú sezónu, keď zaostal za Russellom o 169 bodov. Tento rok však zatiaľ dominuje a vytvára dojem, že zisk tohtoročného titulu by mohol byť prvým z viacerých. „To je môj cieľ - byť jedným z najlepších jazdcov v histórii športu a vyhrať toho čo najviac,“ povedal Antonelli v rozhovore pre agentúru PA.
„Chcem vytvoriť vlastný odkaz, aby si ma ľudia pamätali ako jedného z velikánov. Samozrejme, vyžaduje si to veľa, aby ste boli konzistentní a podávali špičkové výkony každý rok, pretože Formula 1 je vyčerpávajúca. Berie veľa energie, úsilia a vyžaduje množstvo obetí.
Na Lewisovi a Fernandovi (Alonsovi) je neuveriteľné to, že sú v F1 tak dlho a stále majú rovnaký hlad po úspechu a odhodlanie. Je to oveľa náročnejšie, než sa zvonku zdá. Keď ste priamo v centre diania a bojujete o svoj prvý titul majstra sveta, je to psychicky veľmi náročné.
Nie je to jednoduché. Keď však dospejete a zažijete podobnú situáciu opakovane, dokážete sa s tým vyrovnať oveľa lepšie. Nebudem klamať, pretekové víkendy sú pre mňa náročné,“ pokračoval najmladší líder šampionátu v histórii „kráľovnej motoršportu“.
Naposledy bojovali o titul dvaja jazdci Mercedesu pred desiatimi rokmi. Rivalita Lewisa Hamiltona a Nica Rosberga vtedy prerástla do otvoreného konfliktu a vytvorila v tíme toxickú atmosféru.
Antonelli sa s Russellom dostal do konfliktu počas Veľkej ceny Kanady, keď bol presvedčený, že jeho tímový kolega mal dostať trest za vytlačenie z trate. Šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý sa snaží predísť napätiu medzi svojimi jazdcami, mu cez vysielačku odkázal, aby „prestal frflať“.
„V tíme chcú predísť tomu, aby sa rivalita stala osobnou záležitosťou. Vieme, že nechceme vytvoriť zlé prostredie v tíme ani ho rozdeliť. Chceme držať spolu. Samozrejme, niekedy je jeden z nás poriadne nahnevaný a nespokojný, ale ideme ďalej.
Nie je to tak, že by sme spolu chodili na večere, ale náš vzťah zostane taký, aký je teraz, aby sme zachovali dobrú atmosféru. Nikdy som nezažil situáciu, keď by to tak nebolo, ale viem si predstaviť, aké zlé by to mohlo byť,“ reagoval Antonelli, ktorý budúci mesiac oslávi 20. narodeniny.
V prípade zisku titulu by sa stal najmladším majstrom sveta v histórii F1. Rekord Sebastiana Vettela by prekonal o tri roky.
„Je neuveriteľné, že som sa dostal do takejto pozície. Ak sa mi podarí splniť tento cieľ, bude to splnený sen. Práca však ešte nie je hotová. Musím na sebe ďalej pracovať a neustále zvyšovať latku. Mnohí sa ma pýtajú: 'Už myslíš na titul?' To však nemá zmysel. Situácia sa môže zmeniť v priebehu sekundy. Do konca sezóny je ešte veľmi ďaleko,“ uzavrel.