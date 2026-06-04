Antonelli chce piaty triumf v rade: Favoritom je určite Ferrari. McLaren oslavuje míľnik

Líder majstrovstiev sveta Formuly 1 Kimi Antonelli sa bude v nedeľu na slávnom mestskom okruhu v Monaku usilovať o svoje piate tohtoročné víťazstvo za sebou.
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Devätnásťročný taliansky jazdec tímu Mercedes vstúpi do šiestej pretekárskej zastávky sezóny a prvej na európskej pôde s náskokom 43 bodov pred tímovým kolegom Georgom Russellom.
Za favoritov sú však vzhľadom na charakter trate všeobecne považovaní jazdci Ferrari – bývalí víťazi prestížnej Veľkej ceny Monaka Charles Leclerc a Lewis Hamilton, ktorí sú tretí a štvrtý v priebežnom poradí šampionátu.
V úzkych uliciach Monte Carla s minimálnymi možnosťami na predbiehanie nebude mať výkon motora, ktorým Mercedes disponuje, takú výhodu. Kľúčová býva tradične kvalifikácia.
Antonelli: Favoritom je Ferrari
„Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa nám tam bude dariť.
Favoritom je však bezpochyby Ferrari,“ uviedol Antonelli, historicky najmladší líder šampionátu.
Veľké nádeje si na domáce preteky robí najmä Leclerc. Monacký jazdec chce nadviazať na výborné výsledky z minulých rokov.
Trikrát za posledných päť sezón v Monaku vyhral kvalifikáciu, predvlani zvíťazil aj v samotných pretekoch a minulý rok skončil druhý za neskorším majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu.
Leclerc: Stavil by som na nás
„Myslím si, že ak existuje trať, na ktorej by som stavil na nás, je to pravdepodobne Monako,“ povedal Leclerc, ktorý pôjde do pretekov povzbudený podpisom novej viacročnej zmluvy s talianskou stajňou.
Optimistický môže byť aj jeho tímový kolega a trojnásobný víťaz monackých pretekov Hamilton.
Sedemnásobný majster sveta sa v Monte Carle pokúsi nadviazať na druhé miesto z predchádzajúcej Veľkej ceny Kanady, kde dosiahol svoj najlepší výsledok od minuloročného príchodu do Ferrari. Za Leclercom zaostáva iba o tri body.
O pódiové umiestnenie však chcú v Monaku bojovať aj obaja jazdci úradujúceho šampiónskeho tímu McLaren.
Obhajca prvenstva Norris túži zopakovať minuloročný úspech, najmä keď jeho tím oslávi 1000. preteky vo Formule 1.
Britská stajňa debutovala v kráľovskej motoristickej triede práve v Monaku v roku 1966, keď za volantom sedel jej zakladateľ Bruce McLaren.
Pri príležitosti jubilea budú Norris a Oscar Piastri pretekať v špeciálnom oranžovo-čiernom dizajne s číslom „1000“ na bočných stranách monopostov.
Naposledy sa obhajoba víťazstva v Monaku podarila Nicovi Rosbergovi z Mercedesu v roku 2015, keď nemecký jazdec triumfoval dokonca trikrát za sebou.
Norris očakáva, že zopakovať minuloročný triumf bude náročné. Aj on považuje jazdcov Ferrari za jasných favoritov.
Ferrari favorizuje aj Norris
„V pomalých úsekoch majú ich autá oveľa lepší výkon než ostatné tímy,“ vyhlásil britský pretekár.
Odpisovať nemožno ani bývalého majstra sveta Maxa Verstappena z Red Bullu, ktorý v Monaku zvíťazil v rokoch 2021 a 2023. V Montreale naposledy vybojoval svoje prvé pódiové umiestnenie v sezóne.
Program Veľkej ceny Monaka odštartujú piatkové tréningy. Tretí tréning sa uskutoční v sobotu a po ňom bude od 16:00 nasledovať kvalifikácia.
Hlavné preteky sa začnú v nedeľu o 15:00. Na európskych okruhoch bude potom šampionát pokračovať až Veľkou cenou Španielska v polovici septembra.