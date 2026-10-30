Alonso pritvrdil. Jazdcom zo zadnej časti štartového poľa odkázal: Ide o to, aké majú ambície

Španielska motošportová legenda Fernando Alonso trvala na svojom tvrdení, že úroveň pretekárov v zadnej časti štartového poľa seriálu F1 je veľmi nízka.
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Štyridsaťpäťročný jazdec to uviedol po tom, čo sa minulý víkend zrazil s Alexom Albonom z Williamsu v úvodnom kole VC USA.
Dvojnásobný majster sveta vyslovil ostré poznámky po pretekoch v Austine a pred ďalším podujatím v Mexiku nemal v úmysle zmeniť názor.
Na svojom Aston Martine prežíva veľmi nevydarený ročník, čo znamená, že viac času na trati trávi v blízkosti jazdcov na nižších priečkach.
Z auta vidím veci, ktoré nemôžem povedať
„Myslím, že všetci vieme, o kom hovoríme a ktorí sa cítili dotknutí touto poznámkou, takže to hovorí za všetko. Stále to cítim rovnako. Bola to zbytočná chyba a je pre mňa ťažké pochopiť, akú príležitosť v tom Alex videl v tom momente.
Nejde len o Austin, žiaľ, som v tej časti pretekov celú sezónu. Z auta vidím veci, ktoré vám nemôžem povedať. Je to rovnaké už roky.
Ide o to, aké ambície majú títo jazdci do budúcnosti – či chcú zostať v F1, mať šancu vo väčšom tíme alebo im nevadí havarovať,“ uviedol Alonso pred VC Mexika.
Albona požiadali o vyjadrenie ku komentárom španielskeho matadora. Spočiatku ich pripisoval poznámkam v zápale boja, teraz už bránil česť pretekárov na nižších pozíciách.
Úroveň je vysoká v celom štartovom poli
„Zopakujem to, čo som povedal. Mám obrovský rešpekt k Fernandovi. Ako dieťa som k nemu veľmi vzhliadal. Samozrejme, nie je príjemné počúvať takéto komentáre. Súťažíš s niekým, koho si obdivoval, ale zároveň s tým nesúhlasím.
Myslím si, že úroveň je vysoká v celom štartovom poli. Pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi nebola zadná polovica štartového poľa taká, aká je teraz.
Už tu nemáme platiacich jazdcov,“ reagoval thajský pretekár, ktorého si zastal aj Alonsov krajan a Albonov tímový kolega Carlos Sainz: „Slová adresované Alexovi boli veľmi kruté.“