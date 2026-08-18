Náš príbeh sa ešte neskončil. Albon predĺžil zmluvu s Williamsom o ďalšiu sezónu

Thajsko-bristký pretekár F1 Alex Albon sa dohodol na predĺžení zmluvy s Williamsom na rok 2027. V stajni tak strávi už šiestu sezónu.
Tridsaťročný Albon prišiel do britského tímu v roku 2022 a súčasná zmluva mu mala vypršať na konci roka.
„Odkedy som sa v roku 2022 pripojil k tímu Atlassian Williams F1, je ťažké slovami vyjadriť transformáciu, ktorou tento tím prešiel.
Jeden ťažký rok nehovorí o celom obraze a dáva mi len ďalšiu motiváciu pokračovať v budovaní spolu s tímom a našimi fanúšikmi, aby sme dosiahli veľké veci. Náš príbeh sa ešte neskončil,“ uviedol vo vyhlásení.
Williams sa vlani vyšplhal na piate miesto v Pohári konštruktérov, v prebiehajúcom ročníku sa mu však nedarí a priebežne figuruje na predposlednom deviatom mieste.
Albon skončil vlani na ôsmom mieste poradia so 73 bodmi, počas kariéry v F1 bol dvakrát na pódiu.