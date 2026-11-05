Majster sveta F1, ktorý sa nebál smrti, ale o peniaze. Zomrel vo veku 80 rokov

Vo veku 80 rokov zomrel bývalý pilot seriálu F1 Alan Jones z Austrálie. Majster sveta z roku 1980 zomrel po krátkej chorobe, o čom informovala vo štvrtok jeho rodina a následne agentúra AP.
Jones bol prvým jazdcom, ktorý získal majstrovský titul s tímom Williams. V tom čase bol druhým a zatiaľ posledným Austrálčanom, ktorý ovládol šampionát F1.
Práve titul bol vrcholom jeho kariéry, počas ktorej zaznamenal 12 víťazných Veľkých cien a 24 pódiových umiestnení.
„S hlbokým smútkom oznamujeme úmrtie nášho milovaného Alana. Bude nám veľmi chýbať a s láskou na neho budú spomínať nielen jeho najbližší, ale aj mnohí fanúšikovia, za ktorých podporu bol vždy vďačný,“ uviedla vo vyhlásení Jonesova manželka Amanda.
Jones bol známy svojím agresívnym štýlom jazdy a drsnou povahou. „Ak ma niekto predbehol, bral som to osobne,“ povedal v podcaste z roku 2019.
V dobe, keď úmrtia a vážne zranenia neboli vo svete F1 výnimkou, Jones každý rok začínal tým, že si skontroloval životné poistenie a naplánoval cestu pre svoju manželku späť do Austrálie pre prípad, že by zahynul.
V rozhovoroch však zopakoval, že sa nikdy osobne nebál smrti v pretekoch. „Nikdy som sa neobával nebezpečenstva. Obával som sa o peniaze,“ doplnil.
Jones vyrastal v Austrálii ako syn úspešného amatérskeho pretekára a koncom 60. rokov sa presťahoval do Veľkej Británie, kde si cestu do F1 financoval nákupom a predajom starých dodávok.
V prestížnom seriáli jazdil za menšie tímy, jeho prvý pretekový triumf prišiel v roku 1977 vo farbách stajne Shadow. Bolo to po štarte zo 14. miesta na VC Rakúska. Svoj talent naplno rozbalil v tíme zakladateľa Franka Williamsa.
Mimo F1 získal Jones v roku 1978 titul v sérii športových vozidiel Can-Am a v roku 1983 obsadil tretie miesto vo svojich jediných pretekoch série IndyCar.
Jones pokračoval v pretekaní v austrálskej sérii V8 Supercars až do roku 2002, keď mal 55 rokov.
V paddocku F1 zostal ako televízny komentátor a komisár pretekov. Kritizoval však súčasných jazdcov, ktorých nazýval „primadonami“ a „príliš korporátnymi“.