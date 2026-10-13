Prvýkrát od roku 1993 sa do Afriky vráti formula 1. Metropola hostila MS v cyklistike

Seriál Formuly 1 sa v nasledujúcom desaťročí vráti prvýkrát od roku 1993 do Afriky. Rwanda bude po roku 2030 počas desiatich rokov hostiť preteky majstrovstiev sveta.
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Presný termín prvej Veľkej ceny zatiaľ nie je známy. O dohode s organizátormi informovali predstavitelia F1 na webovej stránke.
Jazdci F1 naposledy pretekali na africkom kontinente v roku 1993 na okruhu Kyalami v meste Midrand v Juhoafrickej republike. Vyhral Francúz Alain Prost.
Druhý najväčší kontinent sveta sa o usporiadanie Veľkej ceny dlhodobo zaujímal. Prezident Rwandy o tejto ambícii informoval už pred dvoma rokmi.
Okruh, na ktorom by sa mali vo Rwande konať preteky, zatiaľ nie je vybudovaný. Vzniknúť by mal v blízkosti medzinárodného letiska Bugesera, približne 40 kilometrov od hlavného mesta Kigali.
„Afrika je domovom viac ako 100 miliónov fanúšikov Formuly 1 a ich počet naďalej rýchlo rastie,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali.
„Prinášame vzrušenie, energiu a dramatické momenty Formuly 1 miliónom ľudí, ktorí dlho čakali na návrat nášho športu na tento kontinent,“ dodal.
Hamilton: Čas na Veľkú cenu v Afrike dozrel
Superhviezda F1 Lewis Hamilton túto správu prijala s nadšením. „Rwanda je jednou z mojich obľúbených krajín, v ktorých som kedy bol. Čas na Veľkú cenu v Afrike dozrel.“
Pre rwandského prezidenta Paula Kagameho sú preteky obrovským krokom k tomu, aby sa jeho krajina ešte viac dostala do medzinárodného centra pozornosti.
„Dnešok patrí Afrike. Viac ako tri desaťročia sa popredný svetový šampionát v motoristickom športe konal bez tohto kontinentu - to sa teraz s touto dohodou mení,“ citovala Kagameho agentúra DPA.
Prinesie do krajiny a regiónu pracovné miesta
„Pretekárska dráha Bugesera spolu s novým medzinárodným letiskom prinesie do našej krajiny a regiónu pracovné miesta, cestovný ruch a nové obchodné príležitosti na ďalšie desaťročia,“ dodal Kagame.
O návrat F1 do Afriky sa v uplynulých rokoch pokúšalo viacero projektov, objavili sa plány týkajúce sa troch rôznych potenciálnych dejísk v Juhoafrickej republike a jedného v Maroku.
Juhoafrický minister športu, umenia a kultúry Gayton McKenzie vydal minulý týždeň vyhlásenie, v ktorom gratuloval Rwande ešte pred oficiálnym oznámením rozhodnutia, no zároveň trval na tom, že F1 získa aj jeho krajina.
„Tešíme sa, že Rwanda bude od roku 2030 hostiť F1. Pracovali na tom dlhšie než my a zaslúžia si to.
Netreba však zabúdať, že jedna krajina - Taliansko - už hostila dve podujatia F1 za rok, no niektorí reagujú tak, akoby kontinent s 55 krajinami mohol získať len jedno. Južná Afrika F1 získa, a to ešte pred rokom 2030,“ napísal McKenzie na sieti X.