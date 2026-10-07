Formula 1 sa môže po rokoch vrátiť do Afriky. V hre je nečakaný hostiteľ

Seriál majstrovstiev sveta vozidiel Formuly 1 by sa mohol v roku 2030 vrátiť do Afriky. Podľa servera RacingNews365 sa ako pravdepodobný hostiteľ javí Rwanda a zdroj v utorkovej správe tvrdí, že dohoda už bola uzavretá.
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Piloti F1 naposledy pretekali na africkom kontinente v roku 1993, keď sa tak stalo na okruhu Kyalami v Midrande v Juhoafrickej republike.
Druhý najväčší kontinent má o usporiadanie Veľkej ceny dlhodobo záujem, pričom prezident Rwandy o tejto možnosti informoval už pred dvoma rokmi.
Krajina v súčasnosti nemá vhodný pretekársky okruh, no nový by mal vyrásť v blízkosti hlavného mesta Kigali.
Metropola vlani na jeseň hostila majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike.