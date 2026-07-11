Zlomená kľúčna kosť a operácia. Druhý muž MotoGP vypadol pred Veľkou cenou Nemecka

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
ČTK|11. júl 2026 o 14:06
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Talian pred vyše mesiacom viedol MotoGP s ohromným náskokom, odvtedy ho však prenasleduje séria nešťastí.

Zlomenou kľúčnou kosťou skončila pre talianskeho motocyklistu Marca Bezzecchiho kvalifikácia na Sachsenringu.

Pred Veľkou cenou Nemecka bol druhý v priebežnom poradí MotoGP, ale namiesto útoku na ďalšie body preletel v siedmej zákrute cez riadidlá a po tvrdom dopade putoval za lekármi.

Nehoda Marca Bezzecchiho

Tí s diagnózou rozhodli, že sa podrobia operácii.

Bezzecchiho smola tak pokračuje. Po skvelom začiatku sezóny majstrovstiev sveta prišli nedokončené preteky v Maďarsku a Holandsku, medzitým na Grand Prix ČR v Brne nemohol štartovať po napadnutí traťového maršala.

Pred vyše mesiacom pritom Talian poradie MS viedol s ohromným náskokom.

Kvalifikáciu kráľovskej kubatúry dnes vyhral Španiel Marc Márquez v traťovom rekorde pred bratom Álexom.

Jazdcov MotoGP dnes čaká od 15:00 ešte šprint. Od 14.05 h sa predstavia v bojoch o pozície pre štart v nedeľňajšom závode účastníci Moto2 vrátane Filipa Salača.

Motorizmus

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi.
Zlomená kľúčna kosť a operácia. Druhý muž MotoGP vypadol pred Veľkou cenou Nemecka
dnes 14:06
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