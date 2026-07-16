Bagnaia podstúpil operáciu predlaktia. Na štart v Silverstone by mal byť pripravený

Francesco Bagnaia.
Francesco Bagnaia. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. júl 2026 o 10:48
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Ducati potvrdilo úspešnú operáciu predlaktia svojho jazdca.

Dvojnásobný majster sveta MotoGP Francesco Bagnaia využil letnú prestávku v seriáli majstrovstiev sveta na operáciu pravého predlaktia.

Jeho tím Ducati uviedol, že zákrok dopadol úspešne a taliansky jazdec by nemal chýbať na štarte augustovej Veľkej ceny Británie.

Dvadsaťdeväťročný Bagnaia sa podrobil takzvanej endoskopickej fasciotómii, čo je minimálne invazívny zákrok, v stredu v Modene.

Operácia prebehla bez komplikácií a majster sveta z rokov 2022 a 2023 začal rehabilitáciu, aby bol pripravený na preteky v Silverstone 7. až 9. augusta.

Po polovici sezóny patrí Bagnaiovi v priebežnom poradí šampionátu ôsme miesto. Na konci sezóny sa po ôsmich rokoch s Ducati rozlúči a bude jazdiť za Apriliu.

Motorizmus

Francesco Bagnaia.
Francesco Bagnaia.
Bagnaia podstúpil operáciu predlaktia. Na štart v Silverstone by mal byť pripravený
dnes 10:48
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