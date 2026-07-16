Bagnaia podstúpil operáciu predlaktia. Na štart v Silverstone by mal byť pripravený

Dvojnásobný majster sveta MotoGP Francesco Bagnaia využil letnú prestávku v seriáli majstrovstiev sveta na operáciu pravého predlaktia.
Jeho tím Ducati uviedol, že zákrok dopadol úspešne a taliansky jazdec by nemal chýbať na štarte augustovej Veľkej ceny Británie.
Dvadsaťdeväťročný Bagnaia sa podrobil takzvanej endoskopickej fasciotómii, čo je minimálne invazívny zákrok, v stredu v Modene.
Operácia prebehla bez komplikácií a majster sveta z rokov 2022 a 2023 začal rehabilitáciu, aby bol pripravený na preteky v Silverstone 7. až 9. augusta.
Po polovici sezóny patrí Bagnaiovi v priebežnom poradí šampionátu ôsme miesto. Na konci sezóny sa po ôsmich rokoch s Ducati rozlúči a bude jazdiť za Apriliu.