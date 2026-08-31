Štvrtý titul za sebou a rekord už nie je ďaleko. Celý čas sme sa trápili, prekvapil Španiel

Álex Palou.
Álex Palou. (Autor: TASR/AP)
ČTK|31. aug 2026 o 19:13
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Šesť prvenstiev má Novozélanďan Scott Dixon.

Španiel Álex Palou získal štvrtýkrát za sebou titul v zámorskej formulovej sérii IndyCar. Celkovo tak vybojoval už piaty titul a od rekordu Američana A. J. Foyta ho delia dva triumfy.

Šesť prvenstiev má Novozélanďan Scott Dixon. V predposledných pretekoch sezóny v Milwaukee stačilo Palouovi na zisk titulu v nedeľu piate miesto.

„Dnes nám to naozaj nevyšlo. Celý čas sme sa trápili, ale hovoril som si: Len sa sústreď a pokračuj ďalej,“ povedal Palou v televíznom rozhovore.

VIDEO: Palou získal štvrtýkrát za sebou titul

V tejto sezóne vyhral šesť pretekov a raz skončil na druhom mieste.

Pred záverečným podujatím v kalifornskom Monterey má Palou pred druhým v poradí, Dánom Christianom Lundgaardom, náskok 100 bodov.

Motorizmus

Álex Palou.
Álex Palou.
Štvrtý titul za sebou a rekord už nie je ďaleko. Celý čas sme sa trápili, prekvapil Španiel
dnes 19:13
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