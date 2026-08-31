Štvrtý titul za sebou a rekord už nie je ďaleko. Celý čas sme sa trápili, prekvapil Španiel

Španiel Álex Palou získal štvrtýkrát za sebou titul v zámorskej formulovej sérii IndyCar. Celkovo tak vybojoval už piaty titul a od rekordu Američana A. J. Foyta ho delia dva triumfy.
Šesť prvenstiev má Novozélanďan Scott Dixon. V predposledných pretekoch sezóny v Milwaukee stačilo Palouovi na zisk titulu v nedeľu piate miesto.
„Dnes nám to naozaj nevyšlo. Celý čas sme sa trápili, ale hovoril som si: Len sa sústreď a pokračuj ďalej,“ povedal Palou v televíznom rozhovore.
VIDEO: Palou získal štvrtýkrát za sebou titul
V tejto sezóne vyhral šesť pretekov a raz skončil na druhom mieste.
Pred záverečným podujatím v kalifornskom Monterey má Palou pred druhým v poradí, Dánom Christianom Lundgaardom, náskok 100 bodov.