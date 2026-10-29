Keby nešlo o titul, ruku by mal v sadre. Martin plánuje pretekať aj so zranením

Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin má v pláne odjazdiť víkendovú Veľkú cenu Malajzie seriálu majstrovstiev sveta triedy MotoGP aj so zlomeným zápästím.
Dvadsaťosemročný Španiel bojuje s krajanom Marcom Marquezom o celkové prvenstvo v šampionáte.
Martin stráca pred podujatím v Sepangu desať bodov. Komplikáciou bola nehoda v šprinte na predchádzajúcej Veľkej cene Austrálie, počas ktorej si zlomil zápästie.
Martin má v pláne ísť úvodný tréning, aby zistil, či dokáže zvládnuť víkendový program.
„Ide o titul, inak by som mal ruku v sadre. Som vďačný, že som tu a uvidíme, ako to pôjde päť dní po zlomenine vretennej kosti,“ cituje agentúra AFP Martina.