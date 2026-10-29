Keby nešlo o titul, ruku by mal v sadre. Martin plánuje pretekať aj so zranením

Jorge Martin
Jorge Martin (Autor: SITA/AP)
TASR|29. okt 2026 o 14:26
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Na vedúceho Marqueza stráca desať bodov.

Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin má v pláne odjazdiť víkendovú Veľkú cenu Malajzie seriálu majstrovstiev sveta triedy MotoGP aj so zlomeným zápästím.

Dvadsaťosemročný Španiel bojuje s krajanom Marcom Marquezom o celkové prvenstvo v šampionáte.

Martin stráca pred podujatím v Sepangu desať bodov. Komplikáciou bola nehoda v šprinte na predchádzajúcej Veľkej cene Austrálie, počas ktorej si zlomil zápästie.

Martin má v pláne ísť úvodný tréning, aby zistil, či dokáže zvládnuť víkendový program.

„Ide o titul, inak by som mal ruku v sadre. Som vďačný, že som tu a uvidíme, ako to pôjde päť dní po zlomenine vretennej kosti,“ cituje agentúra AFP Martina.

MotoGP

    Jorge Martin
    Jorge Martin
    Keby nešlo o titul, ruku by mal v sadre. Martin plánuje pretekať aj so zranením
    dnes 14:26
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