Nie je šampiónom UFC ani pár hodín a už má súpera? Čimajev: Je to môj opasok

NEW YORK. Nie je šampiónom strednej divízie UFC ani pár hodín a už má pred sebou prvého titulového vyzývateľa.

Pereiru by v oktagone rád videl ako svojho najbližšieho súpera. Čimajev naviac tvrdí, že by išlo o jednostrannú záležitosť.

„Je to môj opasok, nechajte ma s ním bojovať. Budú to ľahko zarobené peniaze. Som pripravený zápasiť s Alexom Pereirom v Brazílii, tak poďme na to šampión,“ napísal hviezdny Čečenec.