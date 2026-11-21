Veronika Smolková na turnaji OKTAGON 98 zdolala bývalú bojovníčku UFC Ivanu Petrović, no Ivan Buchinger sa k titulovému zápasu napokon vôbec nedostal.
Súboj s Mateuszom Legierskim zrušili približne desať minút pred plánovaným nástupom pre zranenie poľského šampióna.
Smolková dominovala a pripísala si ďalšie víťazstvo
Veronika „Sweetheart“ Smolková potvrdila, že patrí medzi najlepšie zápasníčky ženskej mušej váhy. V Třinci nastúpila proti bývalej bojovníčke UFC Ivane Petrović a po troch kolách si pripísala víťazstvo jednohlasným rozhodnutím rozhodcov.
Všetci traja bodoví arbitri ohodnotili zápas v prospech slovenskej reprezentantky pomerom 30:27. Smolková mala navrch najmä v zápase na zemi a v klinči pri pletive. Počas troch kôl dokázala súperku päťkrát dostať na zem a väčšinu času ju kontrolovala.
Pre 24-ročnú Slovenku ide o ôsme víťazstvo v rade. V tomto roku už zdolala Stephanie Egger a Lisu Kyriacou, teraz pridala ďalší cenný skalp.
VIDEO: Sekvencia zo zápasu Veroniky Smolkovej
Petrović pritom nebola jednoduchou súperkou. V minulosti absolvovala štyri zápasy v najprestížnejšej MMA organizácii na svete UFC a do OKTAGONu sa vrátila po víťaznom debute nad Danielle Misteli.
Smolková tak splnila náročnú úlohu a výrazne si posilnila pozíciu v boji o titul mušej váhy. Po ďalšom víťazstve nad súperkou s minulosťou v UFC má dobrý dôvod očakávať, že sa jej titulová príležitosť priblíži.
Buchinger prišiel o zápas desať minút pred nástupom
Oveľa nepríjemnejší večer zažil Ivan Buchinger. Jeho očakávaný titulový súboj s Mateuszom Legierskim mal byť vyvrcholením turnaja OKTAGON 98, no napokon sa vôbec neuskutočnil.
Poľský šampión si počas rozcvičky v šatni približne desať minút pred plánovaným zápasom odtrhol hamstring. Organizácia tak musela hlavný duel zrušiť a Buchinger prišiel o príležitosť zabojovať o opasok, na ktorú sa dlho pripravoval.
Slovenský veterán následne prišiel do klietky, aby sa prihovoril fanúšikom. Neskrýval sklamanie, keďže na zápas sa pripravoval a chcel sa pokúsiť získať titul späť. Zároveň však súperovi poprial skoré uzdravenie a vyjadril záujem stretnúť sa s ním v náhradnom termíne.
Promotér OKTAGONu Ondřej Novotný mu naznačil aj možnosť skoršieho návratu do klietky. Buchinger by mohol dostať ďalší zápas ešte pred prípadnou odvetou s Legierskim, tentoraz však bez titulového opasku a proti inému súperovi. Zatiaľ ide o možnosť, nie o potvrdený zápas.
Pre Buchingera je zrušenie duelu veľkým sklamaním. Štyridsaťročný Slovák mal po troch víťazstvách pred limitom za sebou príležitosť opäť sa stať šampiónom OKTAGONu. Namiesto toho musí čakať na ďalší vývoj situácie a na to, kedy sa bude môcť vrátiť do klietky.