    ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes, UFC Belehrad LIVE

    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.
    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad. (Zdroj: Youtube/UFC)
    Sportnet|1. aug 2026 o 16:35
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    Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu MMA v rámci turnaja UFC Belehrad: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina.

    Srbsko-slovenský zápasník Vlasto Čepo nastúpi na UFC Fight Night v Belehrade na svoj debut v organizácii proti Američanovi Urbinovi.

    Čepo prichádza z OKTAGONu a na regionálnej scéne pôsobí posledných päť až šesť rokov. Tridsaťjedenročný zápasník je agresívny striker, ktorý všetky svoje víťazstva zaznamenal pred limitom

    Urbina je finalista TUF Season 29 a spolu so svojimi bratmi tvorí prvé súrodenecké trio v histórii UFC.

    MMA sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes (UFC Fight Night Belehrad, MMA, sobota, LIVE)

    UFC  2026
    01.08.2026 o 19:35
    Vlasto Čepo - Gilbert Urbina
    Plánovaný
    Prenos
    Súboj strednej váhy medzi Vlastom Čepom a Gilbertom Urbinom prinesie na turnaji UFC Fight Night v Belehrade konfrontáciu nebezpečného debutanta s výraznou ukončovacou bilanciou proti skúsenejšiemu bojovníkovi, ktorý sa snaží reštartovať svoju kariéru v UFC. Čepo vstupuje do organizácie s profesionálnym rekordom 14–3, pričom všetkých 14 víťazstiev dosiahol pred limitom – desaťkrát knokautom a štyrikrát submisiou. V poslednom vystúpení ukončil Daniela Schwindta už v 1. kole a do UFC prichádza na vlne presvedčivých výkonov z Oktagonu. Jedinou prehrou z posledných piatich duelov zostáva titulový zápas s Piotrom Wawrzyniakom.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:35.

    MMA

    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.online
    Vlasto Čepo vs Gilbert Urbina: ONLINE prenos zo súboja na podujatí UFC Fight Night Belehrad.online
    ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes, UFC Belehrad LIVE
    dnes 16:35
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