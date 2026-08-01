ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes, UFC Belehrad LIVE

Srbsko-slovenský zápasník Vlasto Čepo nastúpi na UFC Fight Night v Belehrade na svoj debut v organizácii proti Američanovi Urbinovi.
Čepo prichádza z OKTAGONu a na regionálnej scéne pôsobí posledných päť až šesť rokov. Tridsaťjedenročný zápasník je agresívny striker, ktorý všetky svoje víťazstva zaznamenal pred limitom
Urbina je finalista TUF Season 29 a spolu so svojimi bratmi tvorí prvé súrodenecké trio v histórii UFC.
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ONLINE: Vlasto Čepo - Gilbert Urbina dnes (UFC Fight Night Belehrad, MMA, sobota, LIVE)
UFC 2026
01.08.2026 o 19:35
Vlasto Čepo - Gilbert Urbina
Plánovaný
Prenos
Súboj strednej váhy medzi Vlastom Čepom a Gilbertom Urbinom prinesie na turnaji UFC Fight Night v Belehrade konfrontáciu nebezpečného debutanta s výraznou ukončovacou bilanciou proti skúsenejšiemu bojovníkovi, ktorý sa snaží reštartovať svoju kariéru v UFC. Čepo vstupuje do organizácie s profesionálnym rekordom 14–3, pričom všetkých 14 víťazstiev dosiahol pred limitom – desaťkrát knokautom a štyrikrát submisiou. V poslednom vystúpení ukončil Daniela Schwindta už v 1. kole a do UFC prichádza na vlne presvedčivých výkonov z Oktagonu. Jedinou prehrou z posledných piatich duelov zostáva titulový zápas s Piotrom Wawrzyniakom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:35.