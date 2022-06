Mnohí odmietli, súper sa hľadal ťažko. Dnes je taká doba, tvrdí Čepo pred DFN

Návrat obľúbenca fanúšikov sa však na stredné Slovensko nerodil ľahko. Aj keď by sa mohlo zdať, že jeho súper, Joel dos Santos, bol prvou voľbou, nie je tomu tak.

„Zápas so mnou odmietlo asi päťdesiat bojovníkov. Nikto nechcel bojovať. Najprv (zápasníci) povedali, že do toho pôjdu, ale keď zistili, kto bude ich súperom, tak odmietli. Nakoniec si pýtali nehorázne peniaze, že by ich nedostali nikde,“ opísal zložitý priebeh na pozadí súboja Čepo.

Zverenec Attilu Végha na jednej strane rozumie moderný trend, kedy si veľa bojovníkov radšej vyberá ľahších súperov, sám je ale zvyknutý na na niečo iné.

Predovšetkým na vrcholovej úrovni by podľa neho zápasník mal sám vyhľadávať stret s rovnocennými.

„Dnes je taká doba, že nikto nechce mať prehru. Už keď prídeš na nejakú úroveň, tak mal by si zápasiť s tým, koho ti ponúknu. Chápem niekoho, kto je na začiatku a chce si budovať kariéru, ale na tejto úrovni by to už malo byť iné.

Niekedy to bolo tak, že sme zápasili a ani sme nevedeli proti komu. Nič som sa nepýtal, súpera som videl až na zápase a prežil som to.

Teraz je to už zložitejšie, lebo aj keď ja nejakú ponuku na zápas kývnem, tak stále to môže zastaviť ešte môj tréner alebo manažér.“