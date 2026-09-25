OKTAGON 94: Vémola aj Vosgröne splnili váhu, všetky hlavné hviezdy sú pripravené

OKTAGON 94 sa už blíži a všetci bojovníci, ktorí sa zúčastnili na oficiálnom vážení, splnili svoje hmotnostné limity.
Vo Frankfurte sa predstaví viacero veľkých mien organizácie vrátane Karlosa Vémolu, Davida Kozmu, Christiana Eckerlina či Maxa Cogu.
Najväčšiu pozornosť púta návrat Karlosa Vémolu. Český veterán sa po pätnástich mesiacoch vracia do klietky a v špeciálnom súboji do 89 kilogramov nastúpi proti neporazenému Frédéricovi Vosgrönemu.
Obaja navážili presne 89,0 kg, takže ich zápas je po vážení oficiálne potvrdený. Vosgröne má za sebou päť profesionálnych duelov a všetkých päť ukončil pred limitom na submisiu.
V hlavnom zápase večera sa stretnú David Kozma a Christian Eckerlin. Český bývalý šampión navážil 79,9 kg, domáci Eckerlin mal 79,4 kg.
Pre Kozmu pôjde o jubilejný 50. profesionálny zápas kariéry. V minulosti bol najdlhšie vládnucim šampiónom OKTAGONu, keď titul držal 1477 dní a päťkrát ho obhájil.
Pozornosť bude pútať aj súboj Maxa Cogu s Christianom Jungwirthom. Obaja sa zmestili do limitu 77,6 kg, keď Coga navážil 77,4 kg a Jungwirth 77,5 kg.
Coga sa vracia po takmer dvoch rokoch mimo klietky. Po vážnom zranení ruky absolvoval štyri operácie a transplantáciu kosti. Teraz sa navyše vracia priamo do Frankfurtu, kde v roku 2024 absolvoval svoj debut v OKTAGONe.
VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 94
Slovenský bojovník Robert Pukač nastúpi proti Jamiemu Corderovi. Obaja splnili limit strednej váhy 84,4 kg – Pukač aj Cordero navážili 84,3 kg.
Cordero pritom prichádza do zápasu s piatimi víťazstvami v rade a v minulosti zdolal pred limitom aj Samuela Krištofiča.
Do akcie ide aj bývalý bojovník UFC Marc Diakiese. Proti domácemu Fedorovi Durićovi sa predstaví v ľahkej váhe a obaja navážili 70,7 kg pri limite 70,8 kg. Dvadsaťdvaročný Durić má bilanciu 9-1 a sedem zo svojich deviatich víťazstiev dosiahol pred limitom.
Na rannú váhu sa napokon nedostavil Obodozie, ktorý meškal. Ostatní bojovníci, ktorí sa váženia zúčastnili, limity splnili.
OKTAGON 94 – výsledky váženia:
Obodozie – neodvážil sa
Staszczak – 77,6 kg (limit 77,6 kg)
Dulatov – 77,6 kg (limit 77,6 kg)
Janković – 77,3 kg (limit 77,6 kg)
Lemberanskij – 61,7 kg (limit 61,7 kg)
Paulus – 61,6 kg (limit 61,7 kg)
Cordero – 84,3 kg (limit 84,4 kg)
Pukač – 84,3 kg (limit 84,4 kg)
Vach – 66,25 kg (limit 66,3 kg)
Ilbay – 66,2 kg (limit 66,3 kg)
Avagyan – 79,6 kg (limit 80 kg)
Schober – 79,85 kg (limit 80 kg)
Duric – 70,7 kg (limit 70,8 kg)
Diakiese – 70,7 kg (limit 70,8 kg)
Vosgröne – 89,0 kg (limit 89 kg)
Vémola – 89,0 kg (limit 89 kg)
Coga – 77,4 kg (limit 77,6 kg)
Jungwirth – 77,5 kg (limit 77,6 kg)
Eckerlin – 79,4 kg (limit 80 kg)
Kozma – 79,9 kg (limit 80 kg)