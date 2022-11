VIDEO: Stačil jeden KO úder a bývalý súper Procházku sa ocitol v bezvedomí

NEW YORK. Tak hrozné, ako to len môže byť. Američan Dominick Reyes sa na turnaji UFC 281 vrátil späť do zápasového kolotoča, no určite nie štýlom, aký by si sám predstavoval.

Tridsaťdvaročný bojovník sa na podujatí v ikonickej Madison Square Garden stretol s krajanom Ryanom Spannom.

Po sérii troch porážok za sebou malo ísť o duel, v ktorom sa mal vrátiť späť na výslnie, no nestalo sa tak.