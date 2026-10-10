Rekordný OKTAGON 94: Turnaj vo Frankfurte sledovalo naživo viac ako 1,8 milióna divákov

Historický turnaj OKTAGON 94 na futbalovom štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte prepísal doterajšie rekordy sledovanosti.
Najväčšie MMA podujatie tohto roka, ktoré priamo na štadióne sledovalo 57-tisíc divákov, zaznamenalo mimoriadny úspech aj pri televíznych obrazovkách a prostredníctvom streamovacích služieb.
Naprieč všetkými platformami sledovalo galavečer naživo viac ako 1,8 milióna unikátnych divákov a celkový počet zhliadnutí obsahu prekročil hranicu 4,7 milióna.
K rekordným číslam výrazne prispelo vysielanie na nemeckej celoštátnej televízii RTL aj nové globálne partnerstvo s platformou DAZN.
Turnaj OKTAGON 94 potvrdil pozíciu organizácie ako európskeho lídra v oblasti bojových športov a živej zábavy.
Viac ako 1,8 milióna unikátnych televíznych divákov robí z podujatia vo Frankfurte najsledovanejší turnaj v doterajšej desaťročnej histórii organizácie. Celkový počet spustení prenosu, či už naživo alebo zo záznamu, presiahol 4,7 milióna.
Dva záverečné zápasy večera vysielala v Nemecku naživo voľne dostupná stanica celoštátnej televízie RTL, ku ktorej obrazovkám prilákali viac ako 922-tisíc unikátnych divákov.
Rekord zaznamenala aj platforma RTL+, ktorú sledovalo 462-tisíc divákov.
Medzinárodný dosah turnaja podporilo aj nedávno uzavreté partnerstvo so svetovým lídrom DAZN, vďaka ktorému bol prenos dostupný fanúšikom vo viac ako 150 krajinách sveta.
„OKTAGON 94 opäť ukázal, že v Európe dosahujeme tie najväčšie čísla a naša pozícia v televíznom vysielaní sa posilňuje. Dostať dva hlavné zápasy na voľne dostupnú nemeckú stanicu RTL a osloviť viac ako 1,8 milióna divákov je historickým míľnikom pre európske MMA,“ uviedol spolumajiteľ a promotér organizácie Ondřej Novotný.
Mimoriadny záujem o turnaj a jeho sprievodný program sa okrem televízneho vysielania prejavil aj v oficiálnych štatistikách digitálnych platforiem:
- Celkový počet impresií: 215,7 milióna
- Noví sledovatelia na Instagrame: 71 601
Mimoriadny divácky záujem podčiarkli aj samotné zápasy v klietke, ktoré priniesli silné športové príbehy.
Českú vlajku udržali vo Frankfurte vysoko Karlos Vémola aj David Kozma, ktorý ovládol hlavný zápas večera.
Silný emocionálny moment priniesol hlavný predzápas galavečera. Domáci Max Coga v ňom zdolal Christiana Jungwirtha a následne priamo v klietke za búrlivého potlesku zaplneného štadióna definitívne ukončil svoju bohatú zápasnícku kariéru.