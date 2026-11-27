Organizácia OKTAGON oznámila tretiu sériu interaktívnej talentovej šou Tipsport Cage Game s podtitulom Superfinále.
Ako kapitáni svojich tímov sa proti sebe postavia víťazi predchádzajúcich dvoch ročníkov – Martin „Mikýř“ Mikyska a slovenský tvorca Filip „Jovinečko“ Jovanovič.
Finálový galavečer sa uskutoční 6. mája 2027 v brnianskej Zoner Bobyhall.
Jovinečko si účasť v prestížnom súboji zabezpečil jednoznačným triumfom svojich zverencov v novembrovom finále druhej série, ktoré zaznamenalo naprieč platformami 234-tisíc zhliadnutí.
Druhá séria: jednoznačný triumf Jovinečkovho tímu
Finálový večer druhej série sa konal 11. novembra v Brne a ponúkol šesť zápasov mladých bojovníkov a bojovníčok na začiatku kariéry. Tím Jovinečka pripravoval tréner Marek Bartl, tím Pruyema viedol tréner Vladimír Lengál.
„Turnaj ponúkol atraktívne zápasy vo vysokej kvalite a iba jeden z nich sa skončil na body. Od prvých sekúnd projektu bolo vidieť odhodlanie bojovníkov priniesť fanúšikom šou.
Atmosféra v Brne bola fantastická a už teraz sa tešíme, že sa sem v máji vrátime s treťou sériou,“ zhodnotil Pavol Neruda, autor myšlienky projektu a spoluzakladateľ OKTAGONu.
Výsledky finálového večera:
- Tomáš Skalický (tím Jovinečka) zdolal Jindřicha Janečku (tím Pruyema) – KO, 3. kolo, welterová váha.
- Eva Erdélyiová (tím Jovinečka) zdolala Erin Carter (tím Pruyema) – submisia, 1. kolo (2:33), perová váha.
- Marek Košťák (tím Jovinečka) zdolal Erika Danga (tím Pruyema) – na body, bantamová váha.
- Lukáš Zumrík (tím Jovinečka) zdolal Patrika Kutila (tím Pruyema) – TKO, 3. kolo (1:41), bantamová váha.
- Daniel Veselý (tím Pruyema) zdolal Josefa Musila (tím Jovinečka) – KO, 1. kolo (2:59), perová váha.
- Petr Dvořáček (tím Jovinečka) zdolal Robina Chaloupku (tím Pruyema) – submisia, 1. kolo (2:36), limit do 80 kg.
Po započítaní divokých kariet sa celkové skóre zastavilo na 11:6 a z celkového triumfu sa tešil tím Jovinečka.
Dobrou správou je, že Jindřich Janečka, ktorý po hlavnom zápase večera potreboval zásah zdravotníckeho tímu, je v poriadku. Minulú sobotu dokonca zavítal na turnaj OKTAGON 98 v Třinci.
Desiatky tisíc divákov a interakcií v reálnom čase
Finálový turnaj zaznamenal celkovo 234-tisíc zhliadnutí a v kumulatívnom maxime ho naživo sledovalo viac ako 25-tisíc ľudí.
Všetky interaktívne funkcie druhého turnaja Cage Game fungovali na platforme Stargaze od českej technologickej spoločnosti Tivio Studio. Keď sa bojovníci na zemi dlhší čas nevenujú aktívnemu boju, diváci môžu hlasovať prostredníctvom funkcie Boring Meter. Hlasovať môžu aj o Walkout Bonuse, teda bonusovom bode za najlepší nástup do arény.
„Zapojiť tisíce divákov do hlasovania v tej istej sekunde a zobraziť výsledok skôr, než sa situácia v klietke zmení, je technicky najnáročnejšia časť interaktívneho streamingu.
Počas večera sme takto zaznamenali desiatky tisíc interakcií. V MMA sa zápas môže otočiť za niekoľko sekúnd, takže oneskorený výsledok už nikoho nezaujíma,“ uviedol Karel Švára, generálny riaditeľ spoločnosti Tivio Studio.
Nových profesionálov v OKTAGONe predstavia na OKTAGON Time
Vedenie organizácie aj v druhej sérii hodnotilo nielen športové výkony v klietke, ale aj osobnosť bojovníkov a ich schopnosť osloviť publikum.
Ktorí zápasníci z Tipsport Cage Game získajú profesionálnu zmluvu s organizáciou OKTAGON, sa fanúšikovia dozvedia na konferencii OKTAGON Time.
Podujatie sa uskutoční v pondelok 28. decembra v pražskom O2 universum, teda deň pred turnajom OKTAGON 100, a ponúkne veľkolepú šou.
O projekte Tipsport Cage Game
Tipsport Cage Game je interaktívny projekt organizácie OKTAGON, ktorý prepája svet profesionálneho MMA s komunitou digitálnych tvorcov a streamerov. Formát dokumentárnej reality šou mapuje cestu bojovníkov až k finálovému turnaju, v ktorom fanúšikovia prostredníctvom interaktívnych prvkov priamo ovplyvňujú priebeh aj výsledky zápasov. OKTAGON v projekte vystupuje ako garant športovej kvality a otvára cestu novým talentom s ambíciou presadiť sa v profesionálnom MMA.