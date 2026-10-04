    Paleš ovládol hlavný zápas, Růžička zvládol očakávaný debut. PML 21 pozná víťazov

    Paleš v súboji s Taborom.
    Paleš v súboji s Taborom. (Zdroj: PML)
    Sportnet|4. okt 2026 o 14:20
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    Slovenský bojovník ovládol hlavný zápas večera.

    Podujatie PML 21 vo vypredanej hale STaRS v Třinci ponúklo súboje v muaythai, K-1, boxe aj MMA.

    Hlavný zápas večera zvládol slovenský veterán Milan „Minči“ Paleš, ktorý jednoznačne zdolal domáceho šampióna Dominika Tabora.

    Úspešný debut v organizácii má za sebou aj Tadeáš „Mawar“ Růžička.

    Paleš nedal Taborovi veľa priestoru

    V hlavnom zápase večera čelil Dominik Tabor, šampión PML, skúsenému Milanovi Palešovi. Súboj podľa pravidiel muaythai mal od úvodu jasný priebeh.

    Paleš využíval svoje skúsenosti, dobre pracoval na vzdialenosť a postupne preberal kontrolu nad dianím v ringu.

    Taborovi sa nedarilo dostať slovenského bojovníka pod výraznejší tlak a Paleš si zároveň dokázal vytvárať priestor na vlastné útoky.

    VIDEO: Paleš si v zápase pripísal knockdown

    V druhom kole navyše poslal domáceho bojovníka do počítania. Paleš následne bez väčších problémov kontroloval aj zvyšok súboja a po troch kolách si pripísal jednoznačné víťazstvo na body.

    Všetci traja rozhodcovia dali zápas v prospech slovenského reprezentanta.

    Pre Paleša išlo o ďalší významný úspech v kariére, zatiaľ čo Tabor prerušil svoju víťaznú sériu.

    Růžička zvládol očakávaný debut

    Veľkú pozornosť pútal aj debut Tadeáša „Mawara“ Růžičku. Český bojovník čelil v súboji podľa pravidiel K-1 vo váhovej kategórii do 71 kilogramov poľskému veteránovi Mateuszovi Janikovi.

    Růžička začal aktívne a od prvých sekúnd sa snažil presadiť svojou agresívnou kombináciou úderov a kopov.

    VIDEO: Sekvencia zo súboja Růžička - Janik

    Janik dokázal reagovať, no český bojovník mal počas troch kôl viac z diania pod kontrolou.

    Růžička postupne zbieral presné zásahy a nedovolil súperovi výraznejšie otočiť priebeh zápasu. Po troch kolách sa preto mohol tešiť z víťazstva na body.

    Hošek ukončil súpera v prvom kole

    Úspešný večer má za sebou aj David Hošek. V MMA súboji strednej váhy čelil Brazílčanovi Renanovi Martinsovi.

    Český bojovník od úvodu využíval svoje silné stránky v postoji a na súpera vyvíjal tlak. Martins nedokázal jeho tempu dlhšie odolávať a Hošek duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.

    VIDEO: Hošekov knokaut proti Martinsovi

    Po zápase si navyše vypýtal ďalšiu výzvu. Hošek prejavil záujem o súboj podľa pravidiel stand & bang a ako jedného z možných súperov spomenul Willa Fleuryho, šampióna OKTAGONu v ťažkej váhe.

    Fleury pritom už predtým reagoval pozitívne na myšlienku stand & bang zápasu a uviedol, že ak by oň mal záujem OKTAGON aj jeho potenciálny súper, bol by za.

    MMA

    Paleš v súboji s Taborom.
    Paleš v súboji s Taborom.
    Paleš ovládol hlavný zápas, Růžička zvládol očakávaný debut. PML 21 pozná víťazov
    dnes 14:20
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