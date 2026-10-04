Paleš ovládol hlavný zápas, Růžička zvládol očakávaný debut. PML 21 pozná víťazov

Podujatie PML 21 vo vypredanej hale STaRS v Třinci ponúklo súboje v muaythai, K-1, boxe aj MMA.
Hlavný zápas večera zvládol slovenský veterán Milan „Minči“ Paleš, ktorý jednoznačne zdolal domáceho šampióna Dominika Tabora.
Úspešný debut v organizácii má za sebou aj Tadeáš „Mawar“ Růžička.
Paleš nedal Taborovi veľa priestoru
V hlavnom zápase večera čelil Dominik Tabor, šampión PML, skúsenému Milanovi Palešovi. Súboj podľa pravidiel muaythai mal od úvodu jasný priebeh.
Paleš využíval svoje skúsenosti, dobre pracoval na vzdialenosť a postupne preberal kontrolu nad dianím v ringu.
Taborovi sa nedarilo dostať slovenského bojovníka pod výraznejší tlak a Paleš si zároveň dokázal vytvárať priestor na vlastné útoky.
VIDEO: Paleš si v zápase pripísal knockdown
V druhom kole navyše poslal domáceho bojovníka do počítania. Paleš následne bez väčších problémov kontroloval aj zvyšok súboja a po troch kolách si pripísal jednoznačné víťazstvo na body.
Všetci traja rozhodcovia dali zápas v prospech slovenského reprezentanta.
Pre Paleša išlo o ďalší významný úspech v kariére, zatiaľ čo Tabor prerušil svoju víťaznú sériu.
Růžička zvládol očakávaný debut
Veľkú pozornosť pútal aj debut Tadeáša „Mawara“ Růžičku. Český bojovník čelil v súboji podľa pravidiel K-1 vo váhovej kategórii do 71 kilogramov poľskému veteránovi Mateuszovi Janikovi.
Růžička začal aktívne a od prvých sekúnd sa snažil presadiť svojou agresívnou kombináciou úderov a kopov.
VIDEO: Sekvencia zo súboja Růžička - Janik
Janik dokázal reagovať, no český bojovník mal počas troch kôl viac z diania pod kontrolou.
Růžička postupne zbieral presné zásahy a nedovolil súperovi výraznejšie otočiť priebeh zápasu. Po troch kolách sa preto mohol tešiť z víťazstva na body.
Hošek ukončil súpera v prvom kole
Úspešný večer má za sebou aj David Hošek. V MMA súboji strednej váhy čelil Brazílčanovi Renanovi Martinsovi.
Český bojovník od úvodu využíval svoje silné stránky v postoji a na súpera vyvíjal tlak. Martins nedokázal jeho tempu dlhšie odolávať a Hošek duel ukončil technickým knokautom už v prvom kole.
VIDEO: Hošekov knokaut proti Martinsovi
Po zápase si navyše vypýtal ďalšiu výzvu. Hošek prejavil záujem o súboj podľa pravidiel stand & bang a ako jedného z možných súperov spomenul Willa Fleuryho, šampióna OKTAGONu v ťažkej váhe.
Fleury pritom už predtým reagoval pozitívne na myšlienku stand & bang zápasu a uviedol, že ak by oň mal záujem OKTAGON aj jeho potenciálny súper, bol by za.