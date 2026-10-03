VIDEO: Růžička, Paleš i ďalší bojovníci sú po vážení pripravení vstúpiť do ringu

Všetci účastníci sobotňajšieho galavečera splnili podmienky váženia vrátane povolenej hmotnostnej tolerancie.
Nič tak nebráni tomu, aby sa v Třinci uskutočnila kompletná a mimoriadne nabitá zápasová karta.
Veľká pozornosť sa tradične sústredí na účastníkov hlavných zápasov. Domáci Dominik Tabor sa pred vlastným publikom postaví proti slovenskej legende Milanovi Palešovi.
Tabor v PML už získal tituly v dvoch hmotnostných kategóriách. Paleš prináša skúsenosti zo svetových organizácií, je zároveň víťazom OKTAGON Underground: Last Man Standing.
Ich zápas ponúkne konfrontáciu dvoch generácií aj dvoch odlišných štýlov. Tabor je ortodoxný thaiboxer, Palešovou doménou je kickbox.
Jedným z najočakávanejších momentov večera bude návrat Tadeáša „Mawara“ Růžičku. Bývalý juniorský majster sveta v K-1 a muaythai absolvuje svoju premiéru v PML proti poľskému šampiónovi Mateuszovi Janikovi.
Jeho súper má za sebou bezmála 200 zápasov v ringu, a Růžičku tak pri návrate do akcie čaká mimoriadne skúsený protivník.
VIDEO: Váženie pred PML 21
Piatkové váženie potvrdilo pripravenosť bojovníkov, no zároveň prinieslo výraznú dávku emócií. Najväčšie napätie bolo cítiť pri stretnutí Adama Havrana so Sebastiánom Horváthom.
Aktéri česko-slovenského MMA derby si počas ostrého staredownu nič nedarovali a ani jeden z nich nechcel pred sobotňajším zápasom ustúpiť. Promotéri mali čo robiť, aby ich udržali na dištanc a v klietke sa dá očakávať intenzívny súboj.
V rámci MMA časti sa predstaví tiež viacero ďalších známych zápasníkov. David Hošek nastúpi proti portugalskému bojovníkovi Renanovi Martinsovi, pričom obaja zvyknú ukončovať zápasy pred limitom.
Na poslednú chvíľu pribudol na kartu aj Jan Stanovský, ktorého fanúšikovia rovnako dobre poznajú z organizácie OKTAGON. V Třinci sa stretne s Fhabiom Henrym, ktorý jedenásť zo svojich dvanástich profesionálnych víťazstiev získal pred časovým limitom.
Sobotňajšia karta spojí muaythai, K-1 a MMA a ponúkne skúsené mená, veľké návraty či domáce talenty.
PML 21 sa uskutoční už dnes, 3. októbra 2026 v Sportovní hale STARS v Třinci. Hľadisko je vypredané, ale priamy prenos môžu fanúšikovia sledovať prostredníctvom PPV na platforme JOJ play od 18:00.
Výsledky váženia pred PML 21:
Muaythai, limit 72,5 kg: Dominik Tabor (72,65 kg) – Milan Paleš (72,4 kg)
K-1, limit 71 kg: Tadeáš Růžička (70,75 kg) – Mateusz Janik (70,8 kg)
Muaythai, limit 71 kg: Tomáš Smolík (70,15 kg) – Tobiáš Sporysch (69,6 kg)
MMA, limit 90 kg: David Hošek (89,8 kg) – Renan Martins (89,95 kg)
MMA, limit 75 kg: Adam Havran (74,5 kg) – Sebastián Horváth (74,75 kg)
MMA, limit 75 kg: Jan Stanovský (75 kg) – Fhabio Henry (73,4 kg)
MMA, limit 68 kg: David Zoula (68 kg) – Raimonds Zeps (67,1 kg)
MMA, limit 66 kg: Jakub Uhrák (66,1 kg) – Eri Prizreni (65,8 kg)
Muaythai, limit 63 kg: František Kludský (63,5 kg) – Ondrej Kusko (63,3 kg)
K-1, limit 57 kg: Oľga Kvaiserová (57 kg) – Patrícia Šimorová (56,75 kg)
Muaythai, limit 75 kg: Jakub Wojnar (74,1 kg) – Adam Filipovič (75,2 kg)