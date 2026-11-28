Finále FIGHT HOUSE, súboj kapitánov, domáca hviezda Monika Chochlíková aj slovenský bojovník UFC Ľudovít Klein.
PML 22 dnes prinesie na Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne program, ktorý spojí vyvrcholenie reality šou s veľkými zápasmi.
Na piatkovom vážení splnili dohodnuté hmotnostné podmienky všetci účastníci s jedinou výnimkou. Hafeni Nafuka prekročil dohodnutý limit, jeho MMA súboj s Mariánom Jakubíkom však zostáva na karte.
Pozornosť sa už teraz presúva na samotné zápasy. Hlavný súboj večera rozhodne o víťazovi FIGHT HOUSE aj držiteľovi titulu PML do 75 kilogramov. Proti sebe nastúpia úradujúci šampión Adrián Ertel a Marek Karlík.
Tréningoví partneri, ktorí sa veľmi dobre poznajú, tentoraz nebudú stáť na rovnakej strane. Po náročnej ceste reality šou ich čaká päťkolový zápas, v ktorom bude okrem opasku v hre aj hlavná výhra 30-tisíc eur.
Z FIGHT HOUSE sa do ringu presunie aj rivalita oboch kapitánov. Adam „Bergino“ Berger a Otakar „Marpo“ Petřina počas šou viedli slovenský a český tím, teraz budú musieť zabojovať sami za seba.
Pôvodne plánovaný box nahradili pravidlá thajského boxu, o ktoré požiadal Bergino. Príbeh zo spoločného pobytu uzavrú priamym súbojom aj Lea Tanáčová a Denisa Novák Valová, ktoré nastúpia podľa boxerských pravidiel.
Pred domácim publikom nebude chýbať Monika Chochlíková. Proti Valentine Dugerdil prijala zápas v limite do 56 kilogramov, teda v najvyššej hmotnosti svojej profesionálnej kariéry. Trenčianska bojovníčka tak pred vlastnými fanúšikmi podstúpi ďalšiu veľkú výzvu.
VIDEO: Váženie pred PML 22
Osobitnú pozornosť púta návrat Ľudovíta „Lajoša“ Kleina na domácu pôdu. Slovenský zástupca v UFC si tentoraz zmeria sily s Kacperom Formelom v grapplingu.
Hoci je Klein známy najmä svojím postojom, v profesionálnom MMA má na konte aj osem víťazstiev submisiou. V Trenčíne je pripravený opäť sa predstaviť slovenským fanúšikom.
„Veľmi sa teším. Nemám často možnosť predstaviť sa pred domácim publikom, takže som rád, že mi PML tú šancu dáva. Teším sa aj na ostatné zápasy, pretože si myslím, že PML týmto turnajom opäť posunie latku vyššie a môžeme očakávať veľmi dobré zápasy.
Aj môj grapplingový zápas bude podľa mňa dobrý a atraktívny. Máme tu aj súboj o titul PML či zápas Moniky Chochlíkovej, takže fakt skvelé mená a brutálne zápasy,“ tešil sa Klein na vážení.
Silné zastúpenie bude mať aj MMA. Matouš Kohout sa pri návrate do akcie stretne s Juniorom Orgulhom, Marián Jakubík preverí Hafeniho Nafuku a Samuel Lehocký nastúpi proti Mirzovi Alievovi.
Ďalšie pokračovanie príbehov z FIGHT HOUSE ponúknu odveta Samuela Šlesárika s Petrom Kučíkom či zápas Davida Zambagu proti Matejovi Crkoňovi podľa pravidiel K-1.
PML 22 sa uskutoční dnes, v sobotu 28. novembra 2026, na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.
Posledné vstupenky sú dostupné cez TicketLIVE. Fanúšikovia, ktorí sa do haly nedostanú, môžu galavečer sledovať prostredníctvom pay-per-view na platforme JOJ Play.
Výsledky váženia PML 22
Muaythai, limit 75 kg – titul PML a finále FIGHT HOUSE: Adrián Ertel (74,85 kg) – Marek Karlík (74,80 kg)
Muaythai, limit 56 kg: Monika Chochlíková (55,60 kg) – Valentine Dugerdil (56,20 kg)
Muaythai, limit 74 kg: Adam „Bergino“ Berger (73,75 kg) – Otakar „Marpo“ Petřina (73,80 kg)
K-1, limit 80 kg: Lukáš Antal (80,05 kg) – Csaba Tóth (79,1 kg)
Box, limit 54 kg: Lea Tanáčová (52,90 kg) – Denisa Novák Valová (53,80 kg)
Grappling, limit 80 kg: Ľudovít Klein (79,45 kg) – Kacper Formela (79,10 kg)
MMA, limit 80 kg: Matouš Kohout (79,25 kg) – Junior Orgulho (80 kg)
MMA, limit 73 kg: Marián Jakubík (72,65 kg) – Hafeni Nafuka (73,30 kg, nesplnil limit o 0,3 kg)
MMA, limit 68 kg: Samuel Lehocký (68 kg) – Mirza Aliev (67,85 kg)
Muaythai, limit 75 kg: Petr Kučík (75,05 kg) – Samuel Šlesárik (74,35 kg)
Muaythai, limit 71 kg: Iveta Srncová (70,40 kg) – Dzsesszika Tóth (70,55 kg)
K-1, limit 81 kg: Matej Crkoň (80,60 kg) – David Zambaga (80,95 kg)
Muaythai, limit 72 kg: Stanislav Afanasiev (72,45 kg) – Lukáš Buňat (71,30 kg)
K-1, limit 52 kg: Linda Predanocy (51,40 kg) – Anđela Škrbić (52,05 kg)
Muaythai, limit 61 kg: Nina Korušiaková (61,40 kg) – Veronika Matzkeová (61 kg)
MMA zápasy sú vypísané v dohodnutých váhach (tzv. catchweight), takže sa pri nich neuplatňuje tolerancia. Pri postojových zápasoch sa počas piatkového váženia uplatňovala aj povolená tolerancia. Váhové povinnosti sa však pre účastníkov postojových disciplín ešte nekončia. Pred turnajom ich podľa pravidiel PML čaká kontrolné váženie, pri ktorom nesmú prekročiť limit stanovený pre kontrolné váženie v príslušnej divízii.