Polícia vyzdvihla historický úspech Vojčáka: Získal titul KSW a píše dejiny slovenského MMA

Štefan Vojčák má za sebou najväčší úspech svojej kariéry. Slovenský bojovník v hlavnom zápase KSW 121 v Liberci zdolal Marcina Wójcika technickým knokautom vo štvrtom kole a získal dočasný titul šampióna ťažkej váhy.
K jeho úspechu mu na sociálnej sieti zagratuloval aj Policajný zbor, ktorého je Vojčák príslušníkom.
Vojčák mal pôvodne nastúpiť proti šampiónovi Philovi De Friesovi, no po jeho odstúpení dostal ako náhradníka Wójcika. Poľský bojovník bol v čase zápasu trojkou rebríčka ťažkej váhy KSW, zatiaľ čo Slovák figuroval na prvom mieste.
Zápas dospel až do štvrtého kola. Vojčák v ňom trafil Wójcika tvrdým kopom, po ktorom Poliak spadol na zem. Slovák pokračoval údermi na zemi a rozhodca duel ukončil v čase 2:36 štvrtého kola.
Pre Vojčáka išlo o druhé víťazstvo v rade. V júni na KSW 119 zdolal bývalého kickboxerského šampióna Glory Arkadiusza Wrzoseka submisiou v druhom kole. Predtým podľahol Philovi De Friesovi technickým knokautom v treťom kole.
VIDEO: Ukončenie zápasu Vojčák - Wójcik
Titul oslavuje aj Policajný zbor
Na úspech svojho príslušníka reagoval aj Policajný zbor. V príspevku na sociálnej sieti pripomenul, že Vojčák popri profesionálnom MMA pôsobí ako policajt, inštruktor služobnej prípravy a asistent Katedry služobnej a telesnej prípravy Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
„Pre npor. Mgr. Štefana Vojčáka sa v Liberci začal písať historický príbeh,“ uviedla polícia a následne vyzdvihla jeho víťazstvo v titulovom zápase.
Policajný zbor vo svojom príspevku zdôraznil aj Vojčákovu kombináciu športovej kariéry so službou a rodinným životom.
„Popri službe, výučbe budúcich policajtov a rodinnom živote dokázal, že disciplína, poctivá práca a vytrvalosť prinášajú výsledky aj na svetovej úrovni,“ uviedla polícia.
Zároveň mu pogratulovala k úspechu a poďakovala za reprezentáciu Slovenska aj Policajného zboru.
Vojčák sa tak stal prvým slovenským držiteľom titulu KSW. Jeho aktuálna bilancia v organizácii je 5-2, pričom štyri z piatich víťazstiev dosiahol pred limitom na KO/TKO a jedno na submisiu.
Po zápase samotný Vojčák ocenil aj svojho súpera. „Cítim sa fantasticky a užívam si tento moment. K Marcinovi mám obrovský rešpekt. Je odo mňa ľahší a nižší, navyše prijal tento zápas na krátku dobu a nemal veľa času na prípravu,“ povedal po víťazstve pre KSW.
Dočasný titul teraz Vojčákovi otvára cestu k súboju o nesporný opasok ťažkej váhy.