Dostane sa MMA na olympijské hry? Nič nie je nemožné, verí šéf federácie

Zmiešané bojové umenia (MMA) sa ambiciózne uchádzajú o miesto na olympijských hrách. Šport, ktorý bol kedysi v mnohých častiach USA aj iných krajinách zakázaný, má tento týždeň premiéru na Ázijských hrách.
Ide o významný míľnik, od ktorého si bojovníci a organizátori sľubujú, že jedného dňa povedie k ešte väčšej méte.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej federácie zmiešaných bojových umení Galastein Tan označil účasť na Ázijských hrách za veľký krok.
„Pre každý šport je zaradenie do kontinentálnych hier kľúčové. Je zrejmé, že zaradenie znamená, že už máte dobrú štruktúru riadenia, dostatok členských krajín a športovcov, ktorí môžu súťažiť, máte stanovené pravidlá a pripravených rozhodcov a funkcionárov. Preto je to významný krok,“ povedal Tan pre agentúru AFP.
Na rozdiel od najprestížnejšej svetovej profesionálnej organizácie UFC, kde zápasy prebiehajú v „klietke“ v tvare osemuholníka, v Nagoji muži a ženy súperia na bielo-sivej žinenke, no nie sú ohradení. „Plot totiž nie je úplne v súlade s olympijskými hodnotami,“ poznamenal Tan.
Dohodnúť sa na jednotných pravidlách vrátane toho, ktoré techniky sú povolené, predstavuje jednu z hlavných prekážok, ktoré musí MMA prekonať, ak sa chce dostať na olympijské hry.
„Rokovali sme s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami, ktoré majú vplyv na uznanie športu alebo o ňom rozhodujú. Nič nie je nemožné,“ doplnil Tan optimisticky.