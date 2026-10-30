Paradeiser navážil bez problémov. Na turnaji OKTAGON 96 bude jediným Slovákom

Slovenský bojovník Ronald Paradeiser má pred turnajom OKTAGON 96 splnenú prvú úlohu.
Na oficiálnom vážení v Mníchove navážil 77,5 kilogramu a bez problémov sa zmestil do limitu velterovej váhy. Jeho súper Tyrone Pfeifer bol ešte o 100 gramov ľahší.
Bývalý šampión ľahkej váhy organizácie OKTAGON sa v sobotu 31. októbra pokúsi v SAP Garden vrátiť na víťaznú vlnu.
Do zápasu s nemeckým bojovníkom vstupuje po dvoch prehrách, ktoré utrpel proti Kaikovi Britovi a Jackovi Grantovi. Duel s Pfeiferom tak pre neho predstavuje dôležitú príležitosť na reštart.
Váženie sa nezaobišlo bez komplikácií. Až päť bojovníkov nesplnilo stanovený limit na prvý pokus.
VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 96
Najväčší problém mal Hafeni Nafuka, ktorý pri dohodnutej hranici 72 kilogramov navážil až 75 kg. Nad limitom skončili aj Marat Nessar, Kevin Hangs, Ivan Klevets a Rene Runge.
Bez problémov naopak zvládli váženie aktéri hlavného zápasu. Amiran Gogoladze navážil 77,05 kg a Jessin Ayari 77,1 kg. V súboji zabojujú o uvoľnený titul velterovej váhy.
Turnaj OKTAGON 96 sa uskutoční v sobotu 31. októbra v mníchovskej hale SAP Garden. Paradeiserov zápas s Pfeiferom bude patriť k hlavným ťahákom večera.
OKTAGON 96: Výsledky váženia
Hlavná karta
- Amiran Gogoladze (77,05 kg) vs. Jessin Ayari (77,1 kg) – obaja splnili limit.
- Ronald Paradeiser (77,5 kg) vs. Tyrone Pfeifer (77,4 kg) – obaja splnili.
- Lazar Todev (107,5 kg) vs. Simon Biyong (107,3 kg) – obaja splnili.
- Gökhan Aksu (73,0 kg) vs. Rene Runge (73,3 kg) – Runge prekročil limit o 300 g.
- Michael Deiga-Scheck (61,5 kg) vs. Lukáš Chotěnovský (61,6 kg) – obaja splnili.
Prelims
- Marek Bartl (84,0 kg) vs. Brian Manning (84,3 kg) – obaja splnili.
- Endrit Brajshori (77,5 kg) vs. Christian Mach (77,5 kg) – obaja splnili.
- Henrique Madureira (65,7 kg) vs. Daniel Schordje (66,25 kg) – obaja splnili.
- Hafeni Nafuka (75,0 kg) vs. Ivan Klevets (72,1 kg) – obaja prekročili dohodnutý limit 72 kg.
- Kevin Hangs (78,5 kg) vs. Burak Kizilirmak (77,0 kg) – Hangs nesplnil limit.
Free prelims
- Marat Nessar (72,0 kg) vs. Abdulmalik Aliev (70,2 kg) – Nessar nesplnil limit.