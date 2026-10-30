    Paradeiser navážil bez problémov. Na turnaji OKTAGON 96 bude jediným Slovákom

    Paradeiser na vážení s Pfeiferom.
    Paradeiser na vážení s Pfeiferom. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|30. okt 2026 o 13:54
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    Paradeiser bude jediným slovenským bojovníkom na mníchovskej karte.

    Slovenský bojovník Ronald Paradeiser má pred turnajom OKTAGON 96 splnenú prvú úlohu.

    Na oficiálnom vážení v Mníchove navážil 77,5 kilogramu a bez problémov sa zmestil do limitu velterovej váhy. Jeho súper Tyrone Pfeifer bol ešte o 100 gramov ľahší.

    Bývalý šampión ľahkej váhy organizácie OKTAGON sa v sobotu 31. októbra pokúsi v SAP Garden vrátiť na víťaznú vlnu.

    Do zápasu s nemeckým bojovníkom vstupuje po dvoch prehrách, ktoré utrpel proti Kaikovi Britovi a Jackovi Grantovi. Duel s Pfeiferom tak pre neho predstavuje dôležitú príležitosť na reštart.

    Váženie sa nezaobišlo bez komplikácií. Až päť bojovníkov nesplnilo stanovený limit na prvý pokus.

    VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 96

    Najväčší problém mal Hafeni Nafuka, ktorý pri dohodnutej hranici 72 kilogramov navážil až 75 kg. Nad limitom skončili aj Marat Nessar, Kevin Hangs, Ivan Klevets a Rene Runge.

    Bez problémov naopak zvládli váženie aktéri hlavného zápasu. Amiran Gogoladze navážil 77,05 kg a Jessin Ayari 77,1 kg. V súboji zabojujú o uvoľnený titul velterovej váhy.

    Turnaj OKTAGON 96 sa uskutoční v sobotu 31. októbra v mníchovskej hale SAP Garden. Paradeiserov zápas s Pfeiferom bude patriť k hlavným ťahákom večera.

    OKTAGON 96: Výsledky váženia

    Hlavná karta

    • Amiran Gogoladze (77,05 kg) vs. Jessin Ayari (77,1 kg) – obaja splnili limit.
    • Ronald Paradeiser (77,5 kg) vs. Tyrone Pfeifer (77,4 kg) – obaja splnili.
    • Lazar Todev (107,5 kg) vs. Simon Biyong (107,3 kg) – obaja splnili.
    • Gökhan Aksu (73,0 kg) vs. Rene Runge (73,3 kg) – Runge prekročil limit o 300 g.
    • Michael Deiga-Scheck (61,5 kg) vs. Lukáš Chotěnovský (61,6 kg) – obaja splnili.

    Prelims

    • Marek Bartl (84,0 kg) vs. Brian Manning (84,3 kg) – obaja splnili.
    • Endrit Brajshori (77,5 kg) vs. Christian Mach (77,5 kg) – obaja splnili.
    • Henrique Madureira (65,7 kg) vs. Daniel Schordje (66,25 kg) – obaja splnili.
    • Hafeni Nafuka (75,0 kg) vs. Ivan Klevets (72,1 kg) – obaja prekročili dohodnutý limit 72 kg.
    • Kevin Hangs (78,5 kg) vs. Burak Kizilirmak (77,0 kg) – Hangs nesplnil limit.

    Free prelims

    - Marat Nessar (72,0 kg) vs. Abdulmalik Aliev (70,2 kg) – Nessar nesplnil limit.

    MMA

    Paradeiser na vážení s Pfeiferom.
    Paradeiser na vážení s Pfeiferom.
    Paradeiser navážil bez problémov. Na turnaji OKTAGON 96 bude jediným Slovákom
    dnes 13:54
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