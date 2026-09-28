Pukač má po zápase s Corderom vážne zranenie. Na návrat si počká

Robert Pukač má za sebou zápas na OKTAGONe 94 vo Frankfurte, ktorý sa preňho skončil predčasne. Slovenský veterán prehral s Jamiem Corderom a po súboji na sociálnej sieti vysvetlil, prečo už nemohol pokračovať.
Pukač uviedol, že sa počas zápasu cítil dobre, no po jednom z úderov začal cítiť, že niečo nie je v poriadku. Pozápasové vyšetrenia následne potvrdili zlomeninu očnice.
„Nie je to výsledok, ktorý som chcel, ale je to výsledok, ktorý som dostal. Akcia bola nádherná aj všetko okolo. V zápase som sa cítil skvele, ale po jednom údere som cítil, že niečo nie je v poriadku a pozápasové vyšetrenia to, nanešťastie, potvrdili – zlomená očnica,“ napísal Pukač.
Zranenie si podľa vlastných slov vyžaduje operáciu, pre ktorú ho čaká nútená pauza. Do klietky by sa mal vrátiť až v budúcom roku.
„Pre toto som v zápase nemohol pokračovať. Cítil som, že moje lebečné štruktúry nie sú na správnom mieste. Nič príjemné. Túto chuťovku som už dvakrát v živote zažil,“ opísal svoje pocity.
Pukač zároveň ocenil celý turnaj vo Frankfurte, ktorý sa konal pred takmer 60-tisíc fanúšikmi na štadióne Deutsche Bank Park. Napriek neúspešnému výsledku si podľa vlastných slov atmosféru užil.
„OKTAGON, klobúk dole. Akcia, jej organizácia aj všetko okolo bolo nádherné, veľmi som si to užil a ďakujem,“ uviedol.
Slovenský bojovník vo svojom príspevku spomenul aj manželku, ktorá ho po prvý raz sprevádzala na podobnom výjazde. Zároveň s humorom poznamenal, že nútenú pauzu využije na oddych s rodinou.
„Zoperujem tento škrabanec a ideme si oddýchnuť aj s malým niekam na slniečko, ako si zaslúžime. Ste moje všetko,“ napísal Pukač.
Na záver nezabudol poďakovať svojmu tímu a ľuďom, ktorí ho sprevádzajú v kariére. „Slovami sa moja vďaka vám vyjadriť nedá, musím iba veriť, že ju odo mňa cítite. Boli ste tu pre mňa a spravili všetko najlepšie, ako ste mohli,“ odkázal.
Pukača tak po zápase s Corderom čaká operácia a následná rekonvalescencia. Ako sám naznačil, ďalší zápas by mal absolvovať až v roku 2027.