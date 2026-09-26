    VIDEO: Tvrdý koniec pre Pukača. Cordero ho vo Frankfurte ukončil pred limitom

    Cordero v súboji s Pukačom.
    Cordero v súboji s Pukačom. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|26. sep 2026 o 20:55
    ShareTweet0

    Slovenský veterán proti Jamiemu Corderovi neuspel.

    Robert Pukač má za sebou zápas na OKTAGONe 94 vo Frankfurte. Slovenský bojovník nastúpil proti Jamiemu Corderovi, no duel sa preňho skončil pred limitom.

    Pukač sa do zápasu vracal po júnovom víťazstve nad Brianom Manningom, ktorého zdolal na body. Cordero naopak nastupoval s päťzápasovou víťaznou sériou a v poslednom období si vybudoval povesť nebezpečného finišera.

    VIDEO: Zostrih zápasu Cordero - Pukač

    Frankfurtský súboj napokon priniesol presne to, čo sa od dvojice pred zápasom očakávalo. Cordero i Pukač sa snažili tlačiť dopredu a presadiť nejaký tvrdý úder.

    Rozhodujúci moment prišiel v postoji, keď Cordero Pukača tvrdo zasiahol a dostal ho do problémov. Následne pokračoval v útoku a rozhodca duel ukončil pred časovým limitom.

    MMA

    Cordero v súboji s Pukačom.
    Cordero v súboji s Pukačom.
    VIDEO: Tvrdý koniec pre Pukača. Cordero ho vo Frankfurte ukončil pred limitom
    dnes 20:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»VIDEO: Tvrdý koniec pre Pukača. Cordero ho vo Frankfurte ukončil pred limitom