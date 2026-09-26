VIDEO: Tvrdý koniec pre Pukača. Cordero ho vo Frankfurte ukončil pred limitom

Robert Pukač má za sebou zápas na OKTAGONe 94 vo Frankfurte. Slovenský bojovník nastúpil proti Jamiemu Corderovi, no duel sa preňho skončil pred limitom.
Pukač sa do zápasu vracal po júnovom víťazstve nad Brianom Manningom, ktorého zdolal na body. Cordero naopak nastupoval s päťzápasovou víťaznou sériou a v poslednom období si vybudoval povesť nebezpečného finišera.
VIDEO: Zostrih zápasu Cordero - Pukač
Frankfurtský súboj napokon priniesol presne to, čo sa od dvojice pred zápasom očakávalo. Cordero i Pukač sa snažili tlačiť dopredu a presadiť nejaký tvrdý úder.
Rozhodujúci moment prišiel v postoji, keď Cordero Pukača tvrdo zasiahol a dostal ho do problémov. Následne pokračoval v útoku a rozhodca duel ukončil pred časovým limitom.