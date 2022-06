V Ostrave ho čaká bývalý šampión KSW. Garba z RFA: Ten zápas som si vysníval

Víťazstvo by tak pre Garbu mohlo byť vstupenkou do svetového MMA.

„Hneď od začiatku som vedel, že ma to bude baviť. Tento šport je poriadna drina, ale človek sa stále niečo nové učí. Povedal by som, že mi to hlavne ukázalo, že je potrebné tvrdo pracovať na sebe ako v športe, tak i v živote.“

Keď sa dnes Garba pozerá na prínos bojových športov, predovšetkým zmiešaných bojových umení, priznáva, že ho to do života naučilo zarputilosti a pilnosti.

Potom už len stačil impulz v podobe rozdielných záujmov medzi mnou a mojimi spoluhráčmi, tí sa chceli iba zabávať a popíjať,“ hovorí zápasník so šiestimi výhrami na profesionálnom okruhu.

„Bolo to asi v mojich sedemnástich rokoch, keď som ešte hrával futbal. Tam som sa stretol s Víťom (Rajnochom), ktorý už skôr prešiel na MMA.

Dvadsaťšesťročný Čech sa ešte pred pár rokmi venoval futbalu. Bolo to stretnutie s iným popredným bojovníkom v MMA, Vítězslavom Rajnochom, ktoré ho presvedčilo, aby sa vydal na dráhu bojových športov.

„Nikomu pre mnou sa to ešte nepodarilo a kto vie, či vôbec ešte, pretože údajne sa už nesmie súčasne štartovať v oboch kategóriách,“ prezrádza mladý talent.

Garba ovládol disciplínu MMA a postojárske MMA. Podarilo sa mu to ako historicky prvému bojovníkovi organizácie.

Bodaj by aj nie, do Ostravy to majú jeho najbližší na skok.

„Teším sa, to sa nedá ani vyjadriť ako veľmi. Príde ma podporiť veľa priateľov a členovia rodiny. Je to pre mňa obrovská veľká motivácia do súboja.

Môj súper, Goran Reljić, nie je iba niekdajším bojovník UFC a kráľom KSW, počas kariéry bojoval s tými najlepšími ako napríklad Jan Blachowicz.

Pod tlakom sa ale pred duelom necítim. Pozícia outsidera mi maximálne vyhovuje a som za to rád. Tento súboj som neprijal, ja som si ho vysníval. Veľmi sa na to teším,“ opísal zástupca ostravského tímu Jayman MMA Fighting Systems.