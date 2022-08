Podujatie GMC 28 bolo v mnohých ohľadoch veľké sklamanie (komentár)

To, čo sme ale videli cez víkend v českom Rozvadove malo ale od ideálu veľmi ďaleko a kritický divák by si úplne zaslúžene mohol pýtal späť svoje peniaze.

ROZVADOV. 28. To je počet čislovaných podujatí, ktoré má na svojom konte najväčšia nemecká organizácia GMC a k tomu ešte treba prirátať podujatia s podtitulom Fight Night. Pri takomto čísle by sa mohlo zdať, že sa jedná o zabehnutú profesionálnu ligu so špičkovým manažmentom a kvalitnými zápasmi.

Už v prvom momente človek spozoroval nesmierne rušivý element, ktorým bolo veľmi zlé nesvietenie klietky, ktoré vyzeralo ako v hororovom filme. V strede to vyzeralo ešte ako tak, keď sme videli ´iba´ množstvo vrhaných tieňov, pod pletivom bola ale vyslovene tma. A to taká, že ste takmer nevideli techniky, ktoré bojovníci nasadzovali.

Ďaleko od osvetlenia neutiekol ani zvuk, ktorý v niektorých momentoch prenosu vypol a počuli sme tak iba otravné bzučanie, čo nútilo diváka kompletne ho vypnúť. Celý vizuál ešte podštrkol moderátor, ktorý v klietke stál v polokošeli, čo sa na turnaje absolútne nehodí.

Umelé vylepšovanie skóre

Úvodné predstavenie podujatia teda príliš vábne nebolo, ale to, čo nasledovalo posunulo latku na iný level. Tak nešťastne poskladané zápasy sme nevideli už poriadne dlhú dobu. Nevedno, kto za nimi stál, ale toto neboli súboje, ale príchody na popravu.

Ak by sa to stalo v jednom prípade, je to v poriadku, borec proste neprišiel vo forme. My sme ale na turnaji videli asi 10 ukončení v prvom kole po takmer žiadnom boji! To odpovedalo aj expresne krátkej stopáži celého podujatia, ktoré tvorili v majoritnej miere nástupy na zápasy.

Jediným naozaj dobrým súbojom ostal zápas Ibragimov vs Krištúfek. Tam to ale končí.

Prišiel som si po výplatu

Aj napriek veľmi zle zloženým súbojom, keď sme videli súboje Dávida s Goliášom v takmer každom stretnutí, môžeme vidieť prekvapenia. Nevadí, že som slabší bojovník, dám predsa do zápasu všetko a idem za výhrou. Na podujatí GMC si ale zdá sa prišlo pár bojovníkov iba po výplatu.