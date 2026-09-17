Z Ruže pre nevestu medzi profesionálov. Zvara podpísal zmluvu s OKTAGONom

Z reality šou až k profesionálnemu MMA zápasu. Rastislav „Zvarči“ Zvara sa po úspešnom vystúpení v projekte OKTAGON Celebrity Series vracia do žlto-čiernej klietky.
Po dominantnom víťazstve nad producentom a influencerom Yakshom na turnaji v Bratislave podpísal Zvara s organizáciou novú zmluvu.
Tentoraz ho však čaká čisto profesionálna výzva. Na turnaji OKTAGON 97 v Hannoveri, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2026, nastúpi proti Janovi Holzerovi, mladšiemu bratovi nemeckej hviezdy Maxa Holzera. Zápas sa uskutoční vo welterovej váhe do 77 kg.
Z projektu Celebrity Series až k profesionálnej zmluve
Pre Rastislava Zvaru predstavuje podpis zmluvy s OKTAGONom potvrdenie jeho tréningového nasadenia.
Účastník reality šou Ruža pre nevestu sa fanúšikom organizácie prvýkrát predstavil v júni, keď v rámci projektu Celebrity Series nastúpil proti populárnemu slovenskému producentovi Michalovi Novotnému alias Yakshovi.
V Bratislave pred zaplnenou arénou zvládol veľký tlak a v atraktívnom zápase dokázal súpera ukončiť už v prvom kole.
Svet MMA mu medzičasom prirástol k srdcu. Namiesto jednorazovej epizódy sa Zvara rozhodol naplno venovať bojovým športom.
Intenzívna príprava po boku profesionálnych bojovníkov a posun v technických zručnostiach presvedčili vedenie organizácie, aby mu ponúklo zmluvu na ďalšie zápasy.
Nemecká výzva v Hannoveri
V poradí druhá skúška v klietke postaví Zvaru pred náročnú výzvu na nemeckej pôde. Na turnaji OKTAGON 97 v Hannoveri ho čaká Jan Holzer.
Mladší brat jednej z najvýraznejších nemeckých tvárí OKTAGONu, neporazeného Maxa Holzera, nesie v klietke známe zápasnícke meno a pred domácim publikom bude chcieť potvrdiť rodinnú dominanciu.
Holzer sa naposledy predstavil v Hannoveri, kde v amatérskom zápase ukončil súboj už v prvom kole. Teraz ho čaká profesionálny debut proti slovenskej celebrite.
Pre Zvaru nepôjde iba o skúšku schopností, ale aj o test odolnosti voči nepriaznivej atmosfére zaplnenej arény.
Holzerovci sú navyše známi svojím trash talkom a „Zvarčiho“ tak čaká pred samotným zápasom úplne nový aspekt súťaženia.
Turnaj OKTAGON 97 sa uskutoční v nemeckom Hannoveri 7. novembra 2026. Vstupenky a prístup k živému prenosu sú k dispozícii na oficiálnych stránkach OKTAGONu.