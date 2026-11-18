Turnaj OKTAGON 98 prinesie už túto sobotu v českom Třinci dve zaujímavé vystúpenia slovenských bojovníkov.
Ivan Buchinger nastúpi v hlavnom zápase večera proti úradujúcemu šampiónovi ľahkej váhy Mateuszovi Legierskému. Veroniku Smolkovú zase čaká súboj s bývalou zápasníčkou UFC Ivanou Petrović.
Obaja Slováci budú mať pred sebou náročnú skúšku, no zároveň príležitosť výrazne sa posunúť.
Buchinger môže opäť získať titul
Hlavný zápas večera ponúkne súboj dvoch šampiónov z rôznych období organizácie. Proti sebe nastúpia prvý a druhý držiteľ titulu OKTAGONu v ľahkej váhe. Štyridsaťročný Ivan „Buki“ Buchinger (46–10) sa pokúsi zosadiť z trónu o desať rokov mladšieho Mateusza „Dynamita“ Legierského (14–2).
Pre slovenského veterána pôjde už o 57. profesionálny zápas. Buchinger má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru, počas ktorej získal tituly v organizáciách Cage Warriors, M-1 Global a OKTAGON. V minulosti sa stal historicky prvým dvojnásobným šampiónom česko-slovenskej organizácie.
Hoci má za sebou aj náročnejšie obdobie a sériu porážok, v posledných vystúpeniach ukázal, že stále patrí medzi špičku. Dokázal zvíťaziť v troch zápasoch za sebou pred limitom. Ako prvý v kariére ukončil na TKO Hafeniho Nafuku, následne uškrtil Vladimíra Lengála a naposledy aj Richieho Smullena.
Buchinger je známy predovšetkým svojím nebezpečným bojom na zemi. Na konte má až 27 víťazstiev na submisiu a počas celej profesionálnej kariéry ho ešte žiadny súper nedonútil vzdať sa. V Třinci však bude čeliť šampiónovi, ktorý má za sebou mimoriadne silný návrat.
Legierski sa po vážnom zranení chrbtice z decembra 2024 a následnej operácii so skrutkami a kovovými platničkami dokázal vrátiť do klietky. Napriek prognózam, ktoré naznačovali možný koniec kariéry, sa vlani v novembri opäť stal šampiónom. Titul získal proti Attilovi Korkmazovi aj napriek zlomenine ruky.
V júni tohto roka navyše zvládol prvú obhajobu opasku, keď v Berlíne ukončil Gökhana Aksua už v prvom kole. Stal sa tak prvým šampiónom ľahkej váhy v histórii OKTAGONu, ktorému sa podarilo titul obhájiť. V organizácii má bilanciu 11–1 a jedinú prehru mu uštedril Losene Keita.
Legierski tak môže v priebehu dvanástich mesiacov dosiahnuť už tretie víťazstvo v titulových zápasoch. Proti nemu však stojí súper, ktorý má skúsenosti, aké sa nedajú získať za niekoľko sezón. Buchinger navyše pripúšťa, že by mohlo ísť o jeho posledné veľké ťaženie. Prípadný triumf by preto mal mimoriadnu hodnotu – nielen pre jeho kariéru, ale aj pre históriu organizácie.
Smolková chce ďalší krok smerom k titulovej šanci
Na turnaji sa predstaví aj Veronika „Sweetheart“ Smolková (10–3), ktorá patrí medzi najvýraznejšie slovenské mená ženského MMA. Dvadsaťštyriročná zápasníčka Dracula Gymu má za sebou sedem víťazstiev v rade a v ženskej mušej váhe jej patrí prvé miesto v rebríčku.
Titul v tejto divízii je momentálne voľný a Smolková sa netají ambíciou zabojovať oň. Pred prípadným titulovým zápasom však chcela absolvovať ešte jednu náročnú skúšku. V Třinci ju preto čaká Ivana Petrović (8–4), ktorá má skúsenosti z najprestížnejšej MMA organizácie na svete.
Smolková pôsobí medzi profesionálkami od roku 2021. Jedinú prehru v OKTAGONe utrpela pri svojom debute v októbri 2023. V Třinci už pritom raz zápasila – na turnaji OKTAGON 67 zdolala Španielku Aitanu Álvarez. V tomto roku si pripísala aj dve výrazné víťazstvá pred limitom proti veteránke UFC Stephanie Egger a Lise Kyriacou. Petrović tak bude jej druhou súperkou s minulosťou v najprestížnejšej svetovej organizácii za sebou.
Chorvátska zápasníčka má za sebou zaujímavú cestu. Narodila sa v nemeckej Kostnici, detstvo prežila v Mostare a v devätnástich rokoch sa presťahovala do Nórska. Zmluvu s UFC získala s neporazenou bilanciou 6–0 po zisku titulu v organizácii Ares FC. Stala sa tak prvou Chorvátkou, ktorá sa dostala do UFC. V júli 2023 sa zároveň zapísala do histórie nórskeho športu ako prvá Nórka, ktorá nastúpila v tejto organizácii.
V UFC absolvovala štyri zápasy s bilanciou 1–3 a následne v organizácii skončila. Po decembrovej prehre na body v organizácii FNC sa predstavila aj v OKTAGONe. Debut absolvovala na turnaji OKTAGON 88 v Hannoveri, kde Danielle Misteli ukončila už v prvom kole. V rebríčku bantamovej váhy jej patrí tretie miesto, tentoraz však zníži hmotnosť do mušej divízie.
Zaujímavým faktorom môže byť aj fyzická prevaha Chorvátky. Petrović meria 172 centimetrov a rozpätie jej paží dosahuje 180 centimetrov. Smolková má 163 centimetrov. Slovenka tak bude čeliť vyššej a dlhšej súperke, ktorá má navyše skúsenosti zo zápasov na najvyššej úrovni.
Pre Smolkovú pôjde o dôležitý test pred možným súbojom o titul. Víťazstvo nad ďalšou bývalou bojovníčkou UFC by jej pozíciu v divízii ešte posilnilo a priblížilo ju k vytúženej titulovej príležitosti. Na turnaji OKTAGON 98 tak bude mať slovenské MMA hneď dva dôvody na pozornosť – Buchingerov pokus o návrat na šampiónsky trón a Smolkovej cestu za prvým veľkým titulom v organizácii.