Novotný o Kozákovom vstupe do UFC: Mal poriadnu dávku šťastia, súper nezodpovedal úrovni

Martin Kozák má za sebou najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Slovenský bojovník v Dana White's Contender Series zdolal Christiana Echolsa technickým knokautom v druhom kole a následne získal zmluvu s UFC.
Dvadsaťštyriročný Kozák zostáva aj po siedmom profesionálnom zápase neporazený. Jeho bilancia je 7–0 a všetky víťazstvá dosiahol pred časovým limitom. Po úspechu v Contender Series sa tak stal najmladším slovenským bojovníkom s kontraktom v UFC.
Jeho cesta k vytúženej zmluve však mala podľa Ondřeja Novotného aj výrazný prvok šťastia. Promotér OKTAGONu poukázal na to, že Echols prijal zápas na poslednú chvíľu a navyše nesplnil váhový limit.
„Je to jedna z vecí, pri ktorých človeku okamžite udrie do očí, akú neuveriteľnú dávku šťastia majú niektorí ľudia vo svojom živote a iní nie.
Samozrejme, prajeme mu to, ale je to poriadne šťastie. Priznám sa, že som veľmi zvedavý, ako si Kozák poradí s nejakým súperom v UFC,“ povedal Novotný v živom vysielaní MMA Letem Světem.
Novotný spochybnil kvalitu súpera
Podľa Novotného nebol Echols súperom, ktorý by za bežných okolností dostal príležitosť bojovať o kontrakt v Contender Series. Poukázal pritom aj na jeho doterajšie výsledky.
„Teraz totiž dostal súpera na poslednú chvíľu, ktorý keby proti Kozákovi nastúpil v RFA, OKTAGONe alebo kdekoľvek inde, ľudia by sa nám vysmiali. Ten súper absolútne nezodpovedá tomu, aby bojoval v Dana White's Contender Series, nieto ešte v UFC.“
Novotný zároveň upozornil, že Echols podľa jeho slov v doterajšej kariére zdolával iba súperov s negatívnou bilanciou.
„Je to chlapec, ktorý porazil iba súperov s negatívnou bilanciou. Na niečo také musíš mať naozaj obrovské šťastie. Kozákovi však gratulujem a prajem mu veľa šťastia.“
Zároveň však nechce robiť predčasné závery o tom, ako sa bude Kozákovi medzi elitou dariť. Podľa Novotného až ďalšie zápasy ukážu, či Slovák dokáže na úspech z Contender Series nadviazať.
„Otázkou je, či to jeho kariéru nakopne, čo by som mu prial, alebo sa pre neho UFC stane zlatou klietkou, čo sa pokojne môže stať.“
Novotný v tejto súvislosti porovnal Kozákovu situáciu aj s bývalým šampiónom OKTAGONu Kaikom Britom. Podľa neho mal Brito pri svojej ceste za zmluvou s UFC kvalitatívne úplne iného súpera.
Napriek rozdielnym okolnostiam sú však výsledky rovnaké. Kozák aj Brito si vybojovali zmluvy s UFC a slovenský bojovník teraz čaká na svoju premiéru medzi svetovou elitou.