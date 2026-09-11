    Novotný o Kozákovom vstupe do UFC: Mal poriadnu dávku šťastia, súper nezodpovedal úrovni

    Ondřej Novotný na tlačovej konferencii Oktagon TIME v Ostrave.
    Ondřej Novotný na tlačovej konferencii Oktagon TIME v Ostrave. (Autor: Oktagon MMA)
    Sportnet|11. sep 2026 o 19:48
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    Vstup Martina Kozáka do UFC nezostal bez reakcie promotéra OKTAGONu Ondřeja Novotného.

    Martin Kozák má za sebou najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Slovenský bojovník v Dana White's Contender Series zdolal Christiana Echolsa technickým knokautom v druhom kole a následne získal zmluvu s UFC.

    Dvadsaťštyriročný Kozák zostáva aj po siedmom profesionálnom zápase neporazený. Jeho bilancia je 7–0 a všetky víťazstvá dosiahol pred časovým limitom. Po úspechu v Contender Series sa tak stal najmladším slovenským bojovníkom s kontraktom v UFC.

    Jeho cesta k vytúženej zmluve však mala podľa Ondřeja Novotného aj výrazný prvok šťastia. Promotér OKTAGONu poukázal na to, že Echols prijal zápas na poslednú chvíľu a navyše nesplnil váhový limit.

    „Je to jedna z vecí, pri ktorých človeku okamžite udrie do očí, akú neuveriteľnú dávku šťastia majú niektorí ľudia vo svojom živote a iní nie.

    Samozrejme, prajeme mu to, ale je to poriadne šťastie. Priznám sa, že som veľmi zvedavý, ako si Kozák poradí s nejakým súperom v UFC,“ povedal Novotný v živom vysielaní MMA Letem Světem.

    Novotný spochybnil kvalitu súpera

    Podľa Novotného nebol Echols súperom, ktorý by za bežných okolností dostal príležitosť bojovať o kontrakt v Contender Series. Poukázal pritom aj na jeho doterajšie výsledky.

    „Teraz totiž dostal súpera na poslednú chvíľu, ktorý keby proti Kozákovi nastúpil v RFA, OKTAGONe alebo kdekoľvek inde, ľudia by sa nám vysmiali. Ten súper absolútne nezodpovedá tomu, aby bojoval v Dana White's Contender Series, nieto ešte v UFC.“

    Novotný zároveň upozornil, že Echols podľa jeho slov v doterajšej kariére zdolával iba súperov s negatívnou bilanciou.

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    „Je to chlapec, ktorý porazil iba súperov s negatívnou bilanciou. Na niečo také musíš mať naozaj obrovské šťastie. Kozákovi však gratulujem a prajem mu veľa šťastia.“

    Zároveň však nechce robiť predčasné závery o tom, ako sa bude Kozákovi medzi elitou dariť. Podľa Novotného až ďalšie zápasy ukážu, či Slovák dokáže na úspech z Contender Series nadviazať.

    „Otázkou je, či to jeho kariéru nakopne, čo by som mu prial, alebo sa pre neho UFC stane zlatou klietkou, čo sa pokojne môže stať.“

    Novotný v tejto súvislosti porovnal Kozákovu situáciu aj s bývalým šampiónom OKTAGONu Kaikom Britom. Podľa neho mal Brito pri svojej ceste za zmluvou s UFC kvalitatívne úplne iného súpera.

    Napriek rozdielnym okolnostiam sú však výsledky rovnaké. Kozák aj Brito si vybojovali zmluvy s UFC a slovenský bojovník teraz čaká na svoju premiéru medzi svetovou elitou.

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