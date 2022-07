Má toho dosť. Jednotka ľahkej váhy UFC sa oprela do Khabiba a jeho chránenca

Khabib hovorí priveľa, ja som šampión

Výroky Khabiba dlho bez odozvy neostali. Oliveira pripomína, že by termín potenciálneho titulového duelu s Makhachevom mal záležať na ňom.

„Ak ten zápas chcú, tak potom sa musia prispôsobiť oni mne, nie naopak. Aj ja som to tak musel robiť do bodu, pokiaľ som sa nestal šampiónom. Mne vyhovuje december. Ak by chceli ešte niečo naviac, tak to môžeme preložiť na január, aby to mohlo byť v Brazílii,“ uviedol rekordér UFC v počte ukončení pred limitom (19).

Oliveirovi, ktorý je momentálne na vlne jedenástich výhier v rade, sa rovnako nepáčia tvrdenia o tom, ako ho Makhachev jednoducho porazí.

Rodák z Guarají verí, že by v prípade jeho víťazstva nad Makhachevom mohol zo športového dôchodku dostať neporazeného Khabiba.