    OKTAGON odhalil novinky. Muradov dostal súpera, organizácia mieri na ďalšie štadióny

    Makhmud Muradov.
    Makhmud Muradov. (Zdroj: Oktagon MMA, Autor: OKTAGON.TV)
    Sportnet|26. sep 2026 o 07:14
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    OKTAGON pozná ďalší veľký zápas na jubilejnom turnaji OKTAGON 100.

    Tlačová konferencia OKTAGON Time priniesla hneď niekoľko zásadných noviniek.

    Organizácia oznámila výsledky fanúšikovského hlasovania o súperovi Makhmuda Muradova na turnaji OKTAGON 100 v pražskej O2 arene. Víťazom hlasovania sa stal Krzysztof Jotko.

    Okrem toho organizácia odhalila nový turnaj na futbalovom štadióne v Düsseldorfe s kapacitou viac ako 60 000 divákov a oznámila aj dátum a miesto historicky prvého galavečera OKTAGONu v Rakúsku.

    Fanúšikovia rozhodli: Muradov sa na konci roka stretne s Jotkom

    Fanúšikovia v hlasovaní o súperovi Makhmuda Muradova na jubilejnom turnaji OKTAGON 100 rozhodli v prospech bývalého bojovníka UFC a súčasného šampióna strednej váhy Krzysztofa Jotka.

    Muradov, ktorý je dočasným šampiónom strednej váhy a zároveň držiteľom titulu v polťažkej váhe, dostane šancu zjednotiť tituly a stať sa dvojnásobným šampiónom OKTAGONu v strednej a polťažkej váhe.

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    Súboj dvoch skúsených veteránov UFC, ktorí patria do užšej svetovej špičky, sa uskutoční 29. decembra 2026 v pražskej O2 arene.

    Jotko na európskej pôde zatiaľ nepoznal premožiteľa a organizácia označuje duel za jeden z najkvalitnejších zápasov vo svojej histórii.

    OKTAGON Infinity a expanzia do Rakúska

    Organizácia zároveň oficiálne predstavila nový koncept turnajov s názvom OKTAGON Infinity. Pôjde o najväčšie a najvýznamnejšie podujatia roka, ktoré okrem nabitej zápasovej karty ponúknu aj bohatý sprievodný program.

    Prvý turnaj tejto série sa uskutoční 15. mája 2027 v düsseldorfskej Merkur Spiel-Arena, ktorá má kapacitu viac ako 60 000 divákov.

    Presný dátum a miesto pozná už aj prvý turnaj OKTAGONu v Rakúsku. OKTAGON 103 sa uskutoční 20. februára 2027 vo viedenskej Wiener Stadthalle.

    Organizácia tak zamieri už do šiestej krajiny od svojho založenia a potvrdzuje ambíciu expandovať na ďalšie európske trhy. Zápasová karta bude odhalená v najbližších týždňoch.

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