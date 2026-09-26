OKTAGON odhalil novinky. Muradov dostal súpera, organizácia mieri na ďalšie štadióny

Tlačová konferencia OKTAGON Time priniesla hneď niekoľko zásadných noviniek.
Organizácia oznámila výsledky fanúšikovského hlasovania o súperovi Makhmuda Muradova na turnaji OKTAGON 100 v pražskej O2 arene. Víťazom hlasovania sa stal Krzysztof Jotko.
Okrem toho organizácia odhalila nový turnaj na futbalovom štadióne v Düsseldorfe s kapacitou viac ako 60 000 divákov a oznámila aj dátum a miesto historicky prvého galavečera OKTAGONu v Rakúsku.
Fanúšikovia rozhodli: Muradov sa na konci roka stretne s Jotkom
Fanúšikovia v hlasovaní o súperovi Makhmuda Muradova na jubilejnom turnaji OKTAGON 100 rozhodli v prospech bývalého bojovníka UFC a súčasného šampióna strednej váhy Krzysztofa Jotka.
Muradov, ktorý je dočasným šampiónom strednej váhy a zároveň držiteľom titulu v polťažkej váhe, dostane šancu zjednotiť tituly a stať sa dvojnásobným šampiónom OKTAGONu v strednej a polťažkej váhe.
Súboj dvoch skúsených veteránov UFC, ktorí patria do užšej svetovej špičky, sa uskutoční 29. decembra 2026 v pražskej O2 arene.
Jotko na európskej pôde zatiaľ nepoznal premožiteľa a organizácia označuje duel za jeden z najkvalitnejších zápasov vo svojej histórii.
OKTAGON Infinity a expanzia do Rakúska
Organizácia zároveň oficiálne predstavila nový koncept turnajov s názvom OKTAGON Infinity. Pôjde o najväčšie a najvýznamnejšie podujatia roka, ktoré okrem nabitej zápasovej karty ponúknu aj bohatý sprievodný program.
Prvý turnaj tejto série sa uskutoční 15. mája 2027 v düsseldorfskej Merkur Spiel-Arena, ktorá má kapacitu viac ako 60 000 divákov.
Presný dátum a miesto pozná už aj prvý turnaj OKTAGONu v Rakúsku. OKTAGON 103 sa uskutoční 20. februára 2027 vo viedenskej Wiener Stadthalle.
Organizácia tak zamieri už do šiestej krajiny od svojho založenia a potvrdzuje ambíciu expandovať na ďalšie európske trhy. Zápasová karta bude odhalená v najbližších týždňoch.