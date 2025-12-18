OKTAGON spája boj a hudbu. Na turnaji v O2 aréne vystúpi známy český DJ

PRAHA. Organizácia OKTAGON nadviazala dlhodobú spoluprácu s jedným z najvýraznejších mien českej hudobnej scény – Nobodylisten.
Partnerstvo oficiálne odštartuje na turnaji OKTAGON 81, ktorý sa uskutoční 28. decembra 2025 v pražskej O2 aréne.
Na turnaji OKTAGON 81 predvedie Nobodylisten špeciálnu show, počas ktorej po prvý raz predstaví nový hudobný zvuk spojený s filozofiou Face Your Fear, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou identity a značky OKTAGONu.
Hudba tak získa ešte výraznejšiu úlohu pri budovaní emócií, napätia a celkovej atmosféry turnajov.
„OKTAGON vždy hľadal spôsoby, ako posúvať fanúšikovský zážitok aj mimo samotného športu. Chceme vytvárať jedinečnú show a spojenie s Nobodylisten nám dáva veľký zmysel.
Ako DJ rozumie emóciám aj energii davu rovnako ako my. Fanúšikovia sa majú v O2 aréne na čo tešiť,“ uviedol spolumajiteľ organizácie Ondřej Novotný.
Nobodylisten, vlastným menom Jakub Strach, je uznávaný DJ, producent a kreatívny vizionár, ktorý dlhodobo formuje moderný zvuk aj vizuálny štýl českej popkultúry.
Je známy originálnym prístupom k hudbe, prepájaním elektroniky, rapu a klubovej estetiky a výrazným vplyvom na mladú generáciu.
Detaily ďalších fáz spolupráce budú zverejnené v nasledujúcich mesiacoch. V rámci 10. výročia organizácie OKTAGON sa partnerstvo s Nobodylisten premietne do nových formátov a atmosféry turnajov, ktoré fanúšikom ponúknu ešte intenzívnejšie prepojenie so svetom OKTAGONu.