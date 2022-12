Jeden úder a diera v tvári. Šampión Oktagonu Magard opísal hrozivé zranenie

Na sociálnej sieti Instagram opísal Magard, ako prišlo k zraneniu. Hoci najprv nechcel ísť do nemocnice, po konzultácii s hlavným trénerom názor zmenil.

„Operácia je za mnou. V utorok som utrpel zlomeninu lícnej kosti. Schytal som kolenom do tváre, nebol som mimo, zdalo sa mi to, že je to v poriadku, okrem toho, že som mal dieru v tvári na mieste, kde majú byť lícne kosti. Tréner ma donútil ísť do nemocnice a po CT tváre lekári nemohli uveriť, čo videli. Zlomenina na troch miestach a nutnosť operácie.

Napriek všetkému som stále chcel zápasiť, ale odporúčanie lekárov bolo, že operačný zákrok je nutné podstúpiť okamžite.

Ospravedlňujem sa mojím fanúšikom, tímu a rodine. Bol som v životnej forme, nemohol som sa dočkať momentu, keď vstúpim do klietky Oktagonu. Sľubujem, že urobím všetko preto, aby som sa vrátil čo najskôr,“ povedal dánsky reprezentant.