Prekvapenie na OKTAGONe 100. Végh sa vracia, čaká ho súboj podľa nových pravidiel

Jubilejný turnaj OKTAGON 100 v pražskej O2 aréne prináša jedno z najväčších prekvapení roka.
Na galavečere, ktorý sa uskutoční v utorok 29. decembra 2026, sa predstaví jedna z najvýraznejších postáv česko-slovenskej bojovej scény Attila Végh.
Bývalý šampión Bellatoru a ikona domáceho MMA nastúpi podľa atraktívnych pravidiel Stand & Bang v dohodnutej váhe do 98 kilogramov.
Jeho súperom bude britský veterán UFC Luke Barnatt.
Attila Végh patrí k najúspešnejším bojovníkom v histórii česko-slovenského MMA. Slovenský veterán dosiahol vrchol kariéry v americkej organizácii Bellator, kde získal titul v poloťažkej váhe.
Jeho legendárna trilógia s Karlosom Vémolom sa nezmazateľne zapísala do dejín európskeho MMA.
Teraz sa populárny slovenský bojovník predstaví v novej disciplíne, ktorá preverí jeho schopnosti v postoji.
Proti nemu sa postaví takmer dvojmetrový Brit Luke Barnatt, ktorý meria 198 centimetrov.
Do povedomia sa výraznejšie dostal v reality šou The Ultimate Fighter a následne absolvoval dlhú kariéru v UFC.
V klietke sa stretol aj s elitnými bojovníkmi strednej váhy vrátane budúceho šampióna Seana Stricklanda.
V posledných rokoch ho fanúšikovia OKTAGONu poznajú aj ako anglického komentátora medzinárodných prenosov. Tentoraz odloží mikrofón a vráti sa priamo do zápasového diania.
Hviezdami nabitý turnaj v O2 aréne
Súboj Végh – Barnatt sa uskutoční podľa štandardných pravidiel formátu Stand & Bang, a to na tri kolá po tri minúty.
Zápas doplní už teraz nabitú kartu decembrového turnaja OKTAGON 100.
Fanúšikovia uvidia aj súboj o zjednotenie titulu v strednej váhe medzi Krzysztofom Jotkom a Makhmudom Muradovom.
Na programe bude tiež historicky prvý titulový zápas podľa pravidiel Stand & Bang, v ktorom sa stretnú Josef Hála a Vladimír Lengál.
Ich duel je naplánovaný na päť trojminútových kôl vo váhe do 75 kilogramov.