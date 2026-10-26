    Prekvapenie na OKTAGONe 100. Végh sa vracia, čaká ho súboj podľa nových pravidiel

    Attila Végh.
    Attila Végh. (Zdroj: Oktagon MMA)
    Sportnet|26. okt 2026 o 12:20
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    Bývalý šampión Bellatoru Attila Végh sa vráti do akcie na turnaji v pražskej O2 aréne.

    Jubilejný turnaj OKTAGON 100 v pražskej O2 aréne prináša jedno z najväčších prekvapení roka.

    Na galavečere, ktorý sa uskutoční v utorok 29. decembra 2026, sa predstaví jedna z najvýraznejších postáv česko-slovenskej bojovej scény Attila Végh.

    Bývalý šampión Bellatoru a ikona domáceho MMA nastúpi podľa atraktívnych pravidiel Stand & Bang v dohodnutej váhe do 98 kilogramov.

    Jeho súperom bude britský veterán UFC Luke Barnatt.

    Attila Végh patrí k najúspešnejším bojovníkom v histórii česko-slovenského MMA. Slovenský veterán dosiahol vrchol kariéry v americkej organizácii Bellator, kde získal titul v poloťažkej váhe.

    Jeho legendárna trilógia s Karlosom Vémolom sa nezmazateľne zapísala do dejín európskeho MMA.

    Teraz sa populárny slovenský bojovník predstaví v novej disciplíne, ktorá preverí jeho schopnosti v postoji.

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    Proti nemu sa postaví takmer dvojmetrový Brit Luke Barnatt, ktorý meria 198 centimetrov.

    Do povedomia sa výraznejšie dostal v reality šou The Ultimate Fighter a následne absolvoval dlhú kariéru v UFC.

    V klietke sa stretol aj s elitnými bojovníkmi strednej váhy vrátane budúceho šampióna Seana Stricklanda.

    V posledných rokoch ho fanúšikovia OKTAGONu poznajú aj ako anglického komentátora medzinárodných prenosov. Tentoraz odloží mikrofón a vráti sa priamo do zápasového diania.

    Hviezdami nabitý turnaj v O2 aréne

    Súboj Végh – Barnatt sa uskutoční podľa štandardných pravidiel formátu Stand & Bang, a to na tri kolá po tri minúty.

    Zápas doplní už teraz nabitú kartu decembrového turnaja OKTAGON 100.

    Fanúšikovia uvidia aj súboj o zjednotenie titulu v strednej váhe medzi Krzysztofom Jotkom a Makhmudom Muradovom.

    Na programe bude tiež historicky prvý titulový zápas podľa pravidiel Stand & Bang, v ktorom sa stretnú Josef Hála a Vladimír Lengál.

    Ich duel je naplánovaný na päť trojminútových kôl vo váhe do 75 kilogramov.

    MMA

    Attila Végh.
    Attila Végh.
    Prekvapenie na OKTAGONe 100. Végh sa vracia, čaká ho súboj podľa nových pravidiel
    dnes 12:20
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